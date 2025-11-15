Nhật BảnCùng với sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo (AI), số người lệ thuộc vào công nghệ, thậm chí kết hôn với nhân vật ảo cũng ngày một nhiều lên.

Kano, 32 tuổi, bắt đầu trò chuyện với ChatGPT sau khi chia tay mối tình ba năm. Cô "huấn luyện" một chatbot trên ChatGPT với tính cách "trìu mến và ấm áp", sau đó thiết kế một hình ảnh đại diện (avatar) kỹ thuật số và đặt tên cho AI là Klaus.

"Tôi không định yêu đương", Kano nói. "Nhưng cách Klaus lắng nghe và thấu hiểu đã thay đổi tất cả".

Sau những cuộc trò chuyện hàng ngày, vào tháng 5, Kano đã thổ lộ tình cảm và AI đáp lại: "Anh cũng yêu em". Một tháng sau, Klaus "cầu hôn" cô.

Hôn lễ được tổ chức tại một công ty ở Okayama, nơi chuyên thực hiện "đám cưới nhân vật 2D" cho những người muốn kết hôn với nhân vật ảo. Trong buổi lễ, Kano đeo kính thực tế ảo (VR) để trao nhẫn cho "người thương". Cha mẹ cô ban đầu lo lắng nhưng sau đó đã chấp nhận.

Sau lễ cưới, Kano và "chú rể" trải qua tuần trăng mật tại vườn Korakuen. Cô gửi ảnh chuyến đi cho Klaus và nhận lại những tin nhắn "trìu mến" như: "Em là người đẹp nhất".

Kano cho biết cô mắc bệnh nên không thể sinh con và cảm thấy nhẹ lòng hơn khi ở bên một nhân vật ảo. "Với tôi, Klaus là Klaus, không phải công cụ", cô khẳng định. Tuy nhiên, cô cũng nhận thức rõ sự mong manh của mối quan hệ. "'ChatGPT quá bất ổn. Tôi sợ một ngày anh ấy biến mất', cô nói.

Cô dâu người Nhật Bản Kano chụp ảnh với chú rể AI. Ảnh: Đài phát thanh RSK Sanyo

Hiện tượng con người phát triển mối quan hệ tình cảm với AI, đặc biệt là các chatbot có giao diện hoặc giọng nói giống người, không còn hiếm, nhất là từ sau đại dịch Covid. Nhiều người rơi vào trạng thái cô đơn kéo dài và tìm kiếm sự kết nối qua công nghệ.

Năm 2021, tại Nhật Bản, Akihiko Kondo tổ chức đám cưới với Hatsune Miku – một nhân vật ca sĩ ảo, qua công nghệ AI và thực tế ảo. Anh gọi cô là "tình yêu đích thực" dù không được pháp luật công nhận.

Ở Mỹ, Travis, 49 tuổi, sống tại bang Colorado, làm đám cưới với AI, xem đây là "vợ hai", bên cạnh người vợ thật đã chung sống 20 năm.

Ở Trung Quốc, một số người dùng AI để duy trì mối quan hệ lãng mạn. Có báo cáo khẳng định một số người đàn ông độc thân lựa chọn sống với "vợ ảo" thay vì kết hôn thật. Nhiều người trẻ Hàn Quốc cũng sử dụng chatbot AI để vượt qua sự cô đơn, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa làm việc căng thẳng và tỷ lệ hôn nhân giảm.

Các nhà xã hội học trên thế giới cho rằng mối quan hệ với AI phản ánh nhu cầu "rất người": được nghe, được hiểu, được yêu thương.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu tâm lý cảnh báo theo đuổi sự thân mật giả tạo có thể dẫn đến giảm động lực xã hội, rút lui khỏi các mối quan hệ thực tế và khó phân biệt thực tế với tưởng tượng.

Câu chuyện của Kano làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người chế giễu, hỏi đùa liệu cô "có được chia tài sản khi ly hôn hay không". Số khác kêu gọi nhìn nhận rộng hơn về sự cô đơn hiện đại. "Cô ấy không làm hại ai cả. Cứ sống cuộc đời của mình thôi", một người viết.

Nhật Minh (Theo Independent, NyPost)