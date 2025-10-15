Vợ cũ và nhân tình đang sống trong chính ngôi nhà của tôi, cùng với con tôi

Công việc, gia đình, tôi gần như mất hết, trở thành kẻ thất bại thảm hại trong mắt mọi người.

Tôi lấy em là người vợ thứ hai, tôi cũng là người chồng thứ hai của em. Chúng tôi gặp nhau qua công việc, ban đầu thấy rất hợp về mọi mặt, em không hạnh phúc với chồng, kể cho tôi nghe rất nhiều điều bất hạnh khi sống với người chồng đó. Tôi rất thương và muốn che chở cho em, vậy là chúng tôi đến với nhau. Con riêng của em về sống với bố.

Chúng tôi có một con chung, sống với nhau rất hạnh phúc được khoảng vài năm, tôi nghĩ có lẽ đã chọn đúng người phụ nữ của đời mình, rồi biến cố xảy ra. Công việc của tôi ngày càng khó khăn, làm gì cũng bế tắc, vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Rồi em gặp lại người bạn cũ, tôi cũng biết người này, em có kể sơ qua. Một thời gian sau thấy có những biểu hiện lạ từ em, tôi đã âm thầm theo dõi, phát hiện em thường xuyên đi gặp người bạn đó. Tôi đau lắm, nỗi đau như nghẹn lại, cảm giác uất ức.

Tôi chán nản, muốn phá bỏ tất cả, nhưng nghĩ lại những điều trong quá khứ nên âm thầm chịu đựng. Công việc của tôi ngày càng khó khăn, quay cuồng trong nợ nần, em lạnh nhạt, không một lời động viên hay chung tay cùng tôi vì đã có tình yêu mới. Chúng tôi âm thầm ly hôn, con ở với em. Tôi nghe nói, không bao lâu sau, người bạn đó cũng ly hôn vợ và họ đã dọn về sống với nhau trong chính ngôi nhà em được chia tài sản, nơi có đứa con nhỏ của tôi.

Tôi đang bước qua nỗi đau mà không dám thổ lộ cùng ai, nhưng con đường này là do mình lựa chọn. Công việc, gia đình, tôi gần như mất hết, trở thành kẻ thất bại thảm hại trong mắt mọi người. Mong được các bạn chia sẻ.

Thuận Thành