Cưới được chưa đầy một tháng, vợ đòi ly hôn

Tôi rất yêu vợ, nghe em đột ngột bảo hết tình cảm và muốn ly hôn khiến tôi khá sốc và stress, mất ăn mất ngủ.

Tôi và vợ yêu nhau được gần một năm rồi tiến tới hôn nhân. Trong quá trình yêu nhau, dù nhà nội ngoại gần nhau nhưng công việc của cả hai cách xa. Tôi làm gần nhà, còn vợ làm trong khu du lịch khá xa nhà. Vì khoảng cách nên chúng tôi ít gặp nhau nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau rất nhiều. Trước đó chúng tôi từng yêu rồi chia tay, cả hai đều có tình yêu mới nhưng đều chia tay, sau nhiều năm gặp lại, nảy sinh tình cảm và lại yêu đến cuối năm thì tiến đến hôn nhân.

Vì phải từ bỏ công việc để về gần nhà nên em chưa muốn kết hôn. Nhưng tôi nay đã 28 tuổi, còn em 24, em cũng bảo năm nay hợp tuổi cưới, thêm cả gia đình cũng muốn cả hai đến với nhau nên em đồng ý nghỉ việc, về làm gần nhà và kết hôn. Thời gian đầu sau cưới, dù có hơi áp lực nhưng cả hai vẫn vui vẻ vượt qua. Gần đây, đêm đến tôi định gần gũi thì vợ nhất quyết không cho, bảo là không còn tình cảm với tôi. Em nói bị tuyến giáp dù chưa đi thăm khám và bảo không có nhu cầu sinh lý với tôi nữa.

Trước đó tôi rất yêu vợ, đi làm về luôn phụ vợ việc nhà, vợ bảo làm gì cũng lao vào làm, nếu đi đâu phải trả tiền cũng đều là tôi lo hết và không hề quát mắng. Bố mẹ tôi rất quý con dâu, không hề áp đặt điều gì. Nhưng em luôn bảo cảm thấy áp lực hôn nhân, nói tôi không hiểu em, nhiều đêm em buồn tủi rồi khóc và không thể thích nghi được môi trường làm gần nhà. Em mở tiệm bánh nhỏ nhưng lúc có đơn lúc không. Em bảo không biết bản thân nên làm gì, giờ muốn được giải thoát và đi làm xa gia đình. Tôi rất yêu vợ, nghe em đột ngột bảo hết tình cảm và muốn ly hôn khiến tôi khá sốc và stress, mất ăn mất ngủ. Giờ tôi rất bối rối, không biết bản thân nên phải làm gì tiếp theo, buông thì không nỡ, còn cố níu kéo thật sự rất mệt.

Hải Anh