Cuối đời bi thảm của đại gia Nhật khét tiếng đa tình

Nhật BảnCái chết đáng ngờ sau ba tháng kết hôn với vợ kém 55 tuổi của doanh nhân Nozaki Kosuke làm dấy lên cuộc chiến giành số tài sản hơn một tỷ yên.

Đầu hè 2024, một thông báo của thành phố Tanabe, tỉnh Wakayama giống như tảng đá lớn ném xuống mặt hồ, dậy sóng dư luận khắp Nhật Bản.

Thông báo nêu rõ thành phố Tanabe sẽ nhận được khoản tiền quyên tặng khổng lồ 1,32 tỷ yên và công bố kế hoạch sử dụng cụ thể.

Số tiền này đến từ doanh nhân giàu có 77 tuổi Nozaki Kosuke, người tự xưng "Don Juan của Nhật Bản", theo tên nhân vật hư cấu là tay chơi khét tiếng. Nozaki nổi tiếng phong lưu, kết hôn với người vợ kém 55 tuổi vào năm 2018, nhưng đột ngột qua đời tại nhà chỉ ba tháng sau đám cưới. Người vợ trẻ trở thành nghi phạm chính.

Cái chết của Nozaki không chỉ trở thành vụ án ly kỳ mà còn châm ngòi cho một cuộc chiến tranh giành di sản thừa kế kéo dài nhiều năm.

Tờ di chúc thổi bùng tranh chấp

Trước khi qua đời, Nozaki đã giao phó hậu sự cho các nhân viên công ty.

Năm 2019, khi đang phân loại di vật của ông, nhân viên tìm thấy một bản di chúc viết tay bằng mực đỏ ghi: "Quyên tặng toàn bộ tài sản cá nhân cho thành phố Tanabe - Nozaki Kosuke".

Các nhân viên lập tức giao di chúc cho tòa án, luật sư thi hành di chúc do tòa án chỉ định đã chính thức thông báo nội dung di chúc cho thành phố Tanabe và người thân của Nozaki. Tháng 9/2019, thành phố Tanabe bày tỏ sẵn lòng tiếp nhận khoản quyên tặng và bắt đầu xử lý các thủ tục liên quan.

Doanh nhân bất động sản Nozaki Kosuke. Ảnh: Global People

Tuy nhiên, chứng kiến khối tài sản lớn sắp rơi vào tay người ngoài, bốn anh em nhà Nozaki không thể ngồi yên. Tháng 4/2020, họ đệ đơn kiện luật sư thi hành di chúc, cho rằng di chúc là vô hiệu. Từ đó, cuộc chiến dai dẳng về quyền sở hữu di sản bắt đầu.

Tại tòa, luật sư của gia đình Nozaki truy vấn gay gắt về hình thức của di chúc, lập luận rằng một di chúc quan trọng như vậy lại được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ đỏ là không hợp lẽ thường. Sau đó, luật sư trình bày ba báo cáo giám định chữ viết tay, khẳng định có nhiều điểm khác biệt giữa nét chữ trong di chúc và nét chữ của Nozaki, kết luận đó "rất có thể là giả mạo".

Đáp lại cáo buộc, phía thành phố Tanabe đưa ra giấy đòi nợ do chính Nozaki viết khi còn điều hành một doanh nghiệp cho vay, so sánh từng chữ một và nhấn mạnh rằng chữ ký trong di chúc có đặc điểm "hoàn toàn nhất quán" với thói quen viết của Nozaki. Họ cũng chỉ ra rằng Nozaki thường viết bằng bút đỏ, và di chúc dù không được viết chỉnh tề nhưng rất cẩn thận.

Lúc này, gia đình Nozaki chuyển hướng tấn công vào "động cơ" đằng sau di chúc. Họ cho rằng Nozaki không có lý do gì để quyên tặng toàn bộ tài sản cho chính quyền thành phố, chắc chắn có một âm mưu đen tối phía sau việc này.

Tuy nhiên, các nhân chứng do thành phố Tanabe mời đến tòa đã giáng một đòn chí mạng cho gia đình Nozaki. Cựu giám đốc tài chính của công ty làm chứng rằng: "Lúc sinh thời, chủ tịch Nozaki đã vô cùng phản cảm với việc để các anh chị em thừa kế tài sản của mình. Ông từng tuyên bố rõ ràng rằng thay vì để lại tài sản cho những người anh em chỉ quan tâm đến tiền bạc, không bằng quyên tặng cho trẻ em nghèo khó".

Cuộc chiến pháp lý về quyền thừa kế giữa gia đình Nozaki và chính quyền thành phố gây xôn xao dư luận Nhật Bản. Một cư dân địa phương ở Tanabe chia sẻ: "Đối với một người khi còn sống gần như không đóng thuế và luôn kiếm tiền ở ranh giới pháp luật, cuối cùng có thể đóng góp cho quê hương theo cách này có lẽ là kết cục tốt nhất. Tôi hy vọng chính quyền thành phố sẽ thực sự sử dụng tiền đúng mục đích, như cải thiện môi trường giáo dục, chăm sóc trẻ em."

'Don Juan của Nhật Bản'

Nozaki vốn là nhân vật gây nhiều tranh cãi khi còn sống.

Ông sinh năm 1941 trong một gia đình nghèo đông con ở Tanabe. Cuộc sống được bữa nay lo bữa mai khiến Nozaki hình thành khát vọng lớn với tiền tài. Sau khi bỏ học cấp hai, ông đi nhặt phế liệu, làm nhiều việc lặt vặt. "Trường đời" đã dạy cho Nozaki những nguyên tắc sinh tồn cơ bản.

Nozaki tận dụng cơ hội và kiếm được số tiền lớn đầu tiên bằng việc bán bao cao su tận nhà. Sau đó, ông đầu tư số vốn ban đầu vào cho vay nặng lãi, thậm chí còn giao thiệp với xã hội đen. Sau khi tích lũy được tài sản hàng trăm triệu yên, Nozaki chuyển sang bất động sản và trở thành đại gia khét tiếng ở Wakayama.

Nozaki không hề che giấu bản tính phong lưu. Ông từng xuất bản cuốn tự truyện, trong đó kể đã chi khoảng 3 tỷ yên cho hơn 4.000 phụ nữ.

"Triết lý" mà Nozaki tin tưởng suốt cuộc đời là: "Lý do tôi trở thành triệu phú là để ôm ấp phụ nữ đẹp". Ông có hai đời vợ, tiêu chuẩn chọn bạn đời luôn là gái trẻ ngoài đôi mươi, da trắng, ngoại hình xinh đẹp.

Năm 2018, Nozaki, 77 tuổi, kết hôn với Sudo Saki, người mẫu kém 55 tuổi, chỉ sau ba tháng quen biết.

Nozaki Kosuke và vợ kém 55 tuổi Sudo Saki. Ảnh: Asahi

Theo tự truyện của Nozaki, họ gặp nhau khi Nozaki bị ngã ở sân bay Haneda, Sudo tốt bụng đỡ ông dậy. "Anh muốn tô màu hồng cho cuộc sống của em. Em có đồng ý làm người phụ nữ cuối cùng của anh không?", Nozaki cầu hôn cô gái 22 tuổi.

Cuộc hôn nhân như giao dịch giữa "người tham tiền, kẻ tham sắc" này được cho là khá xứng đôi trong mắt người ngoài. Tuy nhiên, do sự phản đối của Sudo, cặp đôi không tổ chức đám cưới.

Nozaki từng tiết lộ rằng đưa cho Sudo một triệu yên mỗi tháng tiền sinh hoạt phí. Nhưng trong nhật ký, ông viết về nỗi thất vọng khi người vợ trẻ đối xử với mình lạnh lùng và thờ ơ.

Ba tháng sau, cuộc hôn nhân kết thúc theo cách kinh hoàng nhất.

Cái chết ly kỳ trong biệt thự

Tối 24/5/2018, Nozaki được nữ quản gia phát hiện đã chết trên ghế sofa tại biệt thự, chỉ mặc độc chiếc quần nội y. Khám nghiệm pháp y cho thấy có chất kích thích trong cơ thể ông với nồng độ cao đủ để gây chết người. Kỳ lạ thay, không có vết tiêm nào trên cánh tay ông, cho thấy chất độc có thể đã được nuốt vào. Mọi nghi ngờ đổ dồn về Sudo, người duy nhất ở chung phòng với Nozaki đêm đó.

Quản gia khai với cảnh sát rằng Nozaki muốn tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt để giữ thể diện, nhưng Sudo kiên quyết từ chối. Hai người cãi nhau liên tục cho đến trước khi Nozaki qua đời.

Cảnh sát tìm thấy một loạt từ khóa đáng ngờ trong lịch sử tìm kiếm trên điện thoại di động của Sudo: "giết người", "làm thế nào để lấy chất kích thích", "chất độc", "tội ác hoàn hảo".

Cảnh sát cũng phát hiện Sudo đã bí mật liên lạc với một kẻ buôn bán chất kích thích. Trong túi đựng bụi của máy hút bụi từng được vệ sinh sau vụ việc, cảnh sát tìm thấy lượng nhỏ chất kích thích còn sót lại, có thành phần giống hệt với chất độc được tìm thấy trong cơ thể Nozaki. Công tố viên suy đoán Sudo đã bí mật trộn chất kích thích dạng bột vào đồ uống đưa cho chồng.

Ngoài ra, sau cái chết của Nozaki, Sudo nhanh chóng tiếp quản vị trí chủ tịch công ty của chồng, sa thải các nhân viên cũ và chi trước 70 triệu yên dưới danh nghĩa "tiền lương cho lãnh đạo cấp cao" để đút túi mình.

Ngôi nhà của Nozaki Kosuke ở Tanabe, tỉnh Wakayama, ngày 28/4/2021. Ảnh: Kyodo

Do có quá nhiều điểm đáng ngờ, Sudo bị bắt vì tình nghi giết người vào năm 2021. Cô khăng khăng vô tội dù tất cả bằng chứng gián tiếp đều chỉ về phía cô. Công tố viên đề nghị mức án tù chung thân.

Luật sư bào chữa cho biết Sudo không có động cơ giết người vì cô nhận được một triệu yên mỗi tháng từ chồng. Họ cũng nói rằng Sudo lấy thuốc kích thích theo yêu cầu của Nozaki, ông có thể đã tự sử dụng.

Tháng 12/2023, Tòa sơ thẩm Wakayama tuyên trắng án cho Sudo, với lý do không đủ bằng chứng vượt lên trên mọi nghi ngờ hợp lý.

Bản án nêu rõ không có khả năng án mạng do bên thứ ba gây ra và khó có khả năng Nozaki đã tự tử vào ngày hôm đó. Tòa án cho biết không thể kết luận Nozaki không thể có được chất kích thích, và vẫn có khả năng ông ta sử dụng nó cho mục đích khác ngoài tự tử và vô tình uống vào liều gây tử vong. Nói cách khác, tòa án xác định rằng vụ việc này không thể được coi là một "vụ án giết người" một cách chắc chắn.

Bên công tố kháng cáo. Đến nay, số phận cuối cùng của người phụ nữ bị xã hội Nhật Bản gọi là "Đệ nhất ác nữ" này vẫn chưa được định đoạt.

Trong khi chờ đợi phiên xét xử thứ hai vụ án giết người của Sudo, vụ kiện tranh chấp về quyền thừa kế đã kết thúc.

Tháng 6/2024, Tòa án sơ thẩm Wakayama xác định nét chữ trên di chúc giống hệt với nét chữ của Nozaki, bác đơn kiện của phía gia đình và phán quyết rằng di chúc là hợp lệ. Tòa trao tài sản của Nozaki cho kho bạc quốc gia, do thành phố Tanabe tiếp nhận.

Anh em Nozaki kháng cáo lên Tòa án cấp cao Osaka. Trong phiên phúc thẩm, họ đưa ra giả thuyết kỳ lạ: nét chữ trên di chúc là bản sao giả mạo, và Sudo chính là kẻ chủ mưu.

Tòa án cấp cao Osaka không đồng tình với suy đoán vô căn cứ này, bác đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Gần đây, tờ Sankei Shimbun đưa tin gia đình Nozaki đã từ bỏ kháng cáo, khép lại tranh chấp.

Tuệ Anh (theo Global People, NHK)