Cưới 5 năm nhưng không thể giao hợp

Hà NộiNgười phụ nữ 30 tuổi kết hôn 5 năm nhưng không thể giao hợp với chồng, bác sĩ phát hiện mắc chứng co thắt âm đạo.

Ngày 27/2, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Phó giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết chức năng sinh sản và cấu trúc bộ phận sinh dục của hai vợ chồng đều bình thường. Mỗi lần giao hợp, người vợ quá đau đớn đến mức ám ảnh, sợ hãi khiến cuộc yêu thất bại.

Sau khi khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc một rối loạn tình dục nữ là co thắt âm đạo (Vaginismus) - nguyên nhân khiến cô không thể giao hợp. Co thắt âm đạo là tình trạng rối loạn chức năng tình dục xuất hiện ở bộ phận âm đạo. Các cơ của âm đạo sẽ căng ra hoặc co thắt lại khi có dị vật xâm nhập hoặc có sự động chạm.

Với bệnh nhân này, tình trạng co thắt mức độ nặng, người bệnh lo lắng đến mức không kiểm soát được bản thân, nhịp thở, tim đập nhanh, kể cả khi được khám bệnh.

Bác sĩ nhận định tình trạng co thắt âm đạo của bệnh nhân này kéo dài 5 năm, tạo thành phản xạ tâm lý sợ hãi quá mức. Chính vì vậy, ba buổi điều trị đầu tiên bác sĩ phải thực hiện tham vấn tâm lý, đồng thời phải hướng dẫn rất tỉ mỉ. Bệnh tình cải thiện, bệnh nhân không còn tâm lý lo lắng quá mức, hai vợ chồng có thể quan hệ tự nhiên.

Bác sĩ thăm khám cho một cặp vợ chồng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Ống âm đạo là một cấu trúc có thể co giãn, đây là hoạt động sinh lý bình thường, thúc đẩy tạo khoái cảm khi quan hệ. Âm đạo thường sẽ co thắt khi có vật lạ xâm nhập. Phản ứng này quá mức sẽ gây khó khăn trong hoạt động tình dục như đau khi giao hợp hoặc nặng nề hơn là không thể quan hệ được.

Đôi khi lo lắng hoặc sợ quan hệ, những bất thường về dẫn truyền thần kinh... khiến âm đạo siết chặt, dẫn đến tình trạng co thắt. Nhiều trường hợp, bệnh nhân càng cố gắng quan hệ thì càng căng thẳng khiến âm đạo càng siết chặt. Một số trường hợp âm thầm chịu đựng, không điều trị nên ảnh hưởng cuộc sống, đổ vỡ hôn nhân.

Bác sĩ khuyên người phụ nữ có biểu hiện co thắt ngoài ý muốn, bị đau hay giảm ham muốn đột ngột hãy đến cơ sở y tế uy tín, không nên âm thầm chịu đựng, ảnh hưởng đến đời sống tình dục cũng như chức năng sinh sản.

Thúy Quỳnh