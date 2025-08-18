Cuộc vây bắt ôtô chở tang vật ma túy lớn nhất miền Trung

Đà NẵngHơn 100 cán bộ, chiến sĩ biên phòng mật phục 7 tiếng trong cuộc vây bắt hai nghi phạm vận chuyển 295 kg ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.

Đầu năm 2025, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng phát hiện dấu hiệu về đường dây mua bán, vận chuyển trái ma túy có quy mô liên tỉnh, liên quốc gia, hoạt động từ Tam giác Vàng của Lào, vận chuyển qua tỉnh Quảng Trị về thành phố Đà Nẵng và các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Trinh sát nắm thông tin sáng 15/8 sẽ có một chuyến ma túy lớn được vận chuyển theo Quốc lộ 1 vào Đà Nẵng; địa điểm giao hàng là khu vực hầm Hải Vân. Nơi này vắng vẻ, ít người qua lại, có nhiều đường thông nhau.

Tối 14/8, bộ chỉ huy chuyên án đã họp khẩn, xây dựng phương án, khoanh vùng ba tuyến đường ở khu Công nghiệp Hòa Khánh. Nhận định với số lượng ma túy lớn, nghi phạm có thể rất manh động và khả năng sẽ dùng lựu đạn, súng để chống trả, trong tình huống này, lực lượng vây bắt sẽ tiêu diệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phương án hợp luyện được triển khai. Trinh sát bố trí mật phục nhiều vị trí. Chỉ huy chuyên án yêu cầu trong vòng 7 giây sau khi nghi phạm dừng xe, đội đặc nhiệm phải khống chế thành công.

Lực lượng biên phòng ập vào khống chế nghi phạm trên chiếc xe màu đen. Ảnh: Biên phòng cung cấp

2h sáng 15/8, 110 cán bộ, chiến sĩ biên phòng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) bí mật vào vị trí triển khai đội hình.

Sau 4 tiếng mật phục, lúc 6h, đúng như nguồn tin trinh sát, chiếc ôtô màu đen mang biển số Hà Nội xuất hiện. Tài xế có dấu hiệu thăm dò, kiểm tra kỹ khu vực và dừng đỗ tại đường số 4 của Khu Công nghiệp Hòa Khánh.

6-8h, chiếc xe vẫn chưa để lộ hành tung. Trong khi đó, khu vực đường số 4, số 7 và số 6 xuất hiện nhiều phương tiện khác như xe máy, taxi, một ôtô 7 chỗ và một xe 12 chỗ màu xám, biển TP HCM liên tục chạy qua lại thăm dò, nhất là khu vực chiếc màu đen đang đỗ.

Các trinh sát nhận định xe biển Hà Nội chính đang ma túy, còn xe 12 chỗ hoặc xe 7 chỗ đến nhận hàng nên không rời mắt khỏi mục tiêu, đồng thời điều chỉnh lực lượng, phương tiện phù hợp với diễn biến trên hiện trường.

Mọi hoạt động trên các tuyến đường này diễn ra bình thường.

9h5, ôtô 12 chỗ đi vào đường số 4 và dừng lại ngay phía sau xe biển Hà Nội. Ngay khi một nam thanh niên bước ra, đi vào xe này, các đặc nhiệm đã lập tức ập vào bắt quả tang việc giao nhận hàng, khống chế hai nghi phạm chỉ trong 4 giây.

Nghi phạm vận chuyển hơn 295,5 kg ma túy bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Trong vòng vây của lực lượng biên phòng, nam tài xế bật khóc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu 295,5 kg ma túy gồm 5 bánh heroin, 80 gói Ketamine1, 100 gói ma túy đá được giấu trong các bao tải, chất đầy trên ôtô.

Số lượng ma túy trên được Biên phòng Đà Nẵng ghi nhận lớn nhất miền Trung, tính từ Quảng Bình trở vào.

Khám nơi ở của các nghi phạm, nhà chức trách thu thêm một khẩu AK, một súng tự chế, một số viên đạn tháo rời và một lượng ma túy khác được giấu quanh nhà.

Biên phòng Đà Nẵng đang tạm giữ hai nghi phạm, một người trú phường Hòa Xuân, người còn lại trú phường An Khê, cùng TP Đà Nẵng về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, hoàn chỉnh các thủ tục để khởi tố bị can.

Chiều 17/8, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã biểu dương chiến công của 3 lực lượng biên phòng TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm khu vực miền Trung trong chuyên án QB525; thưởng nóng 200 triệu đồng cho 8 tập thể và 22 cá nhân trực tiếp đánh án.

"Thử tưởng tượng 300 kg ma túy không bị ngăn chặn, tuồn ra xã hội sử dụng thì hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an ninh trật tự xã hội", ông Triết nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai bên phải) và Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (thứ hai bên trái) trao thưởng cho lực lượng biên phòng phá án. Ảnh: Nguyễn Đông

Chủ tịch Đà Nẵng cho biết thành phố hiện là địa bàn trung chuyển ma túy lớn. Địa hình 157 km biên giới giáp Lào, địa hình rừng núi hiểm trở khiến việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn, đặt ra thách thức lớn trong công tác phòng chống tội phạm. Vì vậy, các lực lượng cần tập trung đấu tranh trọng điểm, nhất là khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tránh để tội phạm lợi dụng sơ hở.

"Chúng ta cần tuyên truyên mỗi người dân là một pháo đài tự phát hiện, phòng chống cùng với cơ quan chức năng đấu tranh thì mới thành công được", ông Triết nói và cho biết thành phố sẽ tăng cường thêm trang thiết bị, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ phá án.

Nguyễn Đông