Cuộc vây bắt kẻ chở đầy ma tuý trên xe

Hà TĩnhTrinh sát giả tài xế, người bán hàng, bám theo Nguyễn Thành Luân chạy xe máy chở số ma tuý trị giá nhiều tỷ đồng trong đêm, rồi "giăng lưới".

Luân, 37 tuổi, quê Nghệ An, mang hai tiền án về ma túy và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. 4 tháng trước, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây chuyên đưa ma túy từ Tam giác vàng (biên giới Thái Lan, Lào, Myanmar - được xem là trung tâm sản xuất, mua bán ma túy lớn nhất thế giới) về Việt Nam, do một số người Lào cầm đầu.

Tại Hà Tĩnh, khu vực giáp Lào, là một trong những điểm trung chuyển ma túy do Luân "cai quản". Nguồn hàng được bỏ trong các túi nylon, qua đường tiểu ngạch cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, vào Việt Nam.

Ma túy được giấu tại những nơi khuất bìa rừng, có đánh dấu vị trí, gần quốc lộ 8A. Người trong đường dây sau đó gọi điện cho Luân đến nhận hàng, đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Lô ma túy được giấu trong balô của Luân. Ảnh: Công an cung cấp

Hôm 1/5, biết tin nhóm tội phạm ở Lào thống nhất thời gian và địa điểm đưa ma túy về nước, Công an Hà Tĩnh nhận định Luân là mắt xích được "ông trùm" cử đi nhận hàng nên tung nhiều trinh sát mật phục dọc quốc lộ.

Khuya hôm đó, Luân chạy xe máy lên khu vực gần cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trên đường di chuyển, anh ta thường ngoảnh đầu dò xét hai bên. Đến xã Sơn Kim 1, Luân dừng xe, đi bộ vào bìa rừng rồi xách một balô màu xanh trở ra, chạy về hướng TP Vinh, Nghệ An.

Hơn 20 trinh sát đeo bám, truy đuổi người chở lô ma túy tiền tỷ Hiện trường vụ bắt Luân hôm 2/5. Video: Đức Hùng

Trinh sát kể, trời tối, đường nhiều điểm vòng cung, Luân chạy tốc độ rất cao. Tổ công tác không thể áp sát, rất dễ bị lộ. Cảnh sát đã nhập vai tài xế xe ôm, xe tải, tiểu thương bán hàng, chạy xe phía sau Luân theo dõi, để không bị mất dấu. Quốc lộ 8A từ huyện Hương Sơn về Đức Thọ dài khoảng 50 km, Luân không gặp ai. Cứ sau 10 km đeo bám, cảnh sát bố trí một tổ khác thay thế để tránh bị lộ.

"Ban chuyên án quyết định chọn khu vực đường khúc cua trên quốc lộ 8A, đoạn qua xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ để giăng lưới. Bởi đoạn đường này quanh co, không ngã rẽ, xa khu dân cư, đêm khuya ít người qua lại, thuận lợi cho việc tổ chức vây bắt", trinh sát cho biết.

Tại điểm cuối khúc cua, một chốt CSGT đã được bố trí để "kiểm tra người đi đường", các tổ trinh sát nghiệp vụ khác trực hai bên tiếp ứng. Đến 0h20 ngày 2/5, Luân chạy xe đến thấy cảnh sát, biết bị lộ nên quay đầu chạy về hướng huyện Hương Sơn.

Hơn 20 trinh sát lập tức lái ôtô, xe máy truy đuổi. Chạy được vài trăm mét, Luân lách xe vượt chướng ngại vật và ngã giữa đường. Anh ta vùng dậy, chạy bộ sang bên đường nhưng phía trước là vực sâu nên khựng lại, cũng là lúc cảnh sát ập đến khống chế.

Nghi can Luân (thứ hai từ phải sang), bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát thu một balô màu xanh, bên trong đựng 32.000 viên thuốc lắc, 800 viên hồng phiến được ngụy trang bằng túi nylon và vỏ gói trà khô, tổng trọng lượng 16 kg. Khi đưa vào Việt Nam, ước tính lô hàng có giá trị vài tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Luân ban đầu quanh co nhưng sau đó thừa nhận hành vi, khai lô ma túy có nguồn gốc từ Lào, định vận chuyển đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Việc Luân lao xe vào cảnh sát là do biết bị bắt sẽ phải đối mặt bản án nặng, nên làm liều để thoát thân.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra vụ án, truy bắt những người liên quan.

Đức Hùng