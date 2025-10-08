Cuộc vận động sáng tác về đất nước

Cuộc vận động sáng tác nhạc, thơ theo chủ đề ''Việt Nam kỷ nguyên vươn mình'' không chấp nhận bài dự thi sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo ban tổ chức, cuộc vận động khuyến khích các tác giả chuyên và không chuyên trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế sáng tác những tác phẩm về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người và thành tựu đổi mới. Tác giả có thể tham gia ở nhiều thể loại, như ca khúc pop, rock, rap, dance, indie, dân ca các miền đặt lời mới hoặc thơ ca đương đại.

Với bài hát và bài dân ca đặt lời mới, mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa hai tác phẩm. Riêng thể loại thơ không giới hạn số lượng nhưng người sáng tác chỉ được dùng một bút danh. Các bài dự thi chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào và không được sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình thực hiện.

Hình ảnh tại concert quốc gia ''Tổ Quốc trong tim'', diễn ra hồi tháng 8. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ở mục ca khúc, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất 15 triệu đồng, bài dân ca đặt lời mới đạt hạng cao nhất nhận 12 triệu đồng. Ban tổ chức còn chọn ra hai hạng nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích ở mỗi hạng mục. Những bài thi xuất sắc sẽ được giới thiệu trên sóng phát thanh và các phương tiện truyền thông.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Văn Chương - trưởng ban tổ chức - cho biết: ''Chúng tôi kỳ vọng cuộc vận động khơi dậy cảm hứng sáng tác, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và hình ảnh Việt Nam tự tin, giàu đẹp trong kỷ nguyên vươn mình".

Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phát động, bắt đầu từ ngày 1/10, thời hạn nhận tác phẩm kết thúc vào ngày 25/11. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra hôm 5/12 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Tác giả có thể gửi bài dự thi trực tiếp về Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc, Trung tâm Phát thanh Quốc gia hoặc qua email vov3@vov.vn.

Phương Linh