Cuộc truy tìm thanh niên cướp tài sản

Hà NộiTrinh sát Cục Cảnh sát hình sự nhiều đêm len lỏi các ngõ ngách ở Hà Nội lần theo dấu vết của nghi phạm cướp tài sản, trốn truy nã Vũ Quốc Dũng.

10h ngày 5/6, các trinh sát Phòng truy nã, truy tìm thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (phòng 10, C02) đã bắt Vũ Quốc Dũng, 20 tuổi, nghi phạm "đặc biệt nguy hiểm" bị truy nã về tội Cướp tài sản. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Dũng được bàn giao cho Công an huyện An Lão, Hải Phòng điều tra theo thẩm quyền.

Hồ sơ vụ án xác định, tối 5/5/2021, Dũng đang ở cửa hàng bán điện thoại thì bị một nhóm thanh niên phóng xe máy qua, ném chai bia vào quán. Bực tức vì "ngang nhiên bị trêu chọc", lại hư hỏng vài chiếc điện thoại, Dũng lấy thanh kiếm dài và cùng một người khác phóng xe máy đuổi theo.

Khi đến đoạn đường vắng, Dũng đuổi kịp song "đối thủ" sợ hãi bỏ xe máy lại, vượt cánh đồng bỏ trốn. Dũng mang xe máy quay lại cửa hàng rồi gọi điện cho nạn nhân đến lấy và yêu cầu xin lỗi. Khi họ không quay lại nhận, Dũng mang xe máy đi bán được vài trăm nghìn đồng.

Nạn nhân sau đó làm đơn trình báo đến Công an huyện An Lão. Đầu năm 2022, Dũng trốn khỏi địa phương sau khi bị khởi tố về tội Cướp tài sản.

Vũ Quốc Dũng lúc bị bắt. Ảnh: Phạm Dự

Ngày 26/5, sau khi nhận được đề nghị phối hợp của Công an huyện An Lão, C02 xác lập chuyên án bắt giữ và giao cho Phòng 10 làm chủ công. Đại uý Ngô Thị Hà (cựu vô địch wushu thế giới) cùng ba trinh sát, "cánh quân thiện chiến" nhất của phòng 10, được phân công nhiệm vụ chính trong chuyên án này.

Các trinh sát đánh giá Dũng đang ở tuổi "ham chơi, suy nghĩ nông nổi" nên phải bắt sớm nhất có thể, nếu không sẽ tiếp tục gây án mới. Những thông tin mơ hồ được cảnh sát chắp vá lại, để dựng lên đường trốn chạy của nghi phạm.

Dũng quê gốc ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn song học tập và làm việc ở Hải Phòng. Tuổi đời còn trẻ nhưng trinh sát đánh giá Dũng từng trải, liều lĩnh và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Ban chuyên án nhận định, từ khi biết bị khởi tố, Dũng đã trốn biệt tăm, không có dấu hiệu xuất hiện ở địa phương.

Tập trung mọi nguồn lực và các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nghi ngờ Dũng về Lạng Sơn thăm mẹ và tận dụng các mối quan hệ sẵn có. Cũng có thể, anh ta đã sang Bắc Giang theo hướng trốn chạy ban đầu để trà trộn vào các khu công nghiệp kiếm sống qua ngày. Tổ công tác chia thành hai cánh quân, lên đường, dựng hàng trăm mối quan hệ của Dũng để lần manh mối song đều thất bại.

Cuối tháng 5, trinh sát cơ sở báo về, nghi can trốn truy nã xuất hiện ở địa bàn quận Hoàng Mai. Tổ trinh sát của đại uý Hà chia thành nhiều mũi tấn công, rà soát các ngõ ngách. Nhận định, Dũng không dựa vào các mối quan hệ có sẵn nên anh ta sẽ phải làm thuê để kiếm tiền mưu sinh. Các nhà hàng, quán ăn, là mục tiêu số một để truy tìm.

Một tuần trước, cảnh sát phát hiện nam thanh niên có ngoại hình giống Dũng đang làm thuê cho một quán bia ở ngõ Đại Đồng, quận Hoàng Mai nên tung quân "giăng lưới". Khi đến nơi, chủ quán xác nhận, Dũng chính là bị can trốn truy nã như hình ảnh cảnh sát cung cấp, nhưng làm 3 buổi đã nghỉ việc.

Nhận định Dũng vẫn lang thang quanh khu vực này, ban chuyên án bố trí lực lượng mật phục.

10h ngày 5/6, tổ trực chiến phát hiện một nam thanh niên đang đi lang thang dọc ngõ Đại Đồng tìm việc làm. Sau vài bước tiếp cận kiểm tra, xác định là Dũng, cả nhóm quyết định "cất vó".

"Vũ Quốc Dũng. Cảnh sát hình sự đây", hai trinh sát áp sát hai bên, hai người còn lại khoá đầu đuôi. "Thấy cảnh sát xuất hiện, Dũng không phản kháng mà giơ tay tra vào còng số 8. Dũng nói rất cẩn trọng từng bước đi trong lúc lẩn trốn nhưng không ngờ bị bắt quá nhanh", đại uý Hà kể.

Trinh sát cho hay, Dũng trốn ở khắp các quận huyện của Hà Nội nhưng thường xuất hiện ở quận Hoàng Mai. Anh ta lấy tên giả là Tùng, quê Hưng Yên, để đi xin việc làm. Dũng không ở cố định một nơi, thường lưu trú ở khách sạn, nhà trọ nhưng không quá 3 ngày một chỗ.

Bước đầu, Dũng khai suốt thời gian trốn truy nã ở Hà Nội sống một mình, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, người thân. "Em rất sợ nên không dám ra đầu thú bởi tuổi đời còn trẻ với tội danh cướp tài sản có thể phải đi tù cả chục năm. Nhưng khi ngồi đây, em thấy rất ân hận về những việc đã gây ra", Dũng nói.

Phạm Dự