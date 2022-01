Cuộc truy tìm kẻ sản xuất video khiêu dâm, trốn ở Việt Nam

Hà NộiCục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) nhận thông tin nghi phạm người Hàn Quốc "đặc biệt nguy hiểm" bị Interpol truy tìm, đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Nghi phạm là Park Seongho, 16 tuổi, bị Ban tổng thư ký Interpol phát lệnh truy nã số A-5374 về tội Sản xuất và phát tán tư liệu khai thác tình dục trẻ em, ngày 22/7/2021.

Seongho bị cáo buộc, tháng 3-4/2021, dùng tài khoản mạng xã hội Facebook kết bạn, trò chuyện với nhiều bé gái dưới 16 tuổi ở Hàn Quốc. Khi lấy được lòng tin, anh ta yêu cầu nạn nhân gửi hình ảnh, video "khiêu dâm" qua tin nhắn.

Từ đây, Park Seongho cắt ghép thành các video hoàn chỉnh sau đó phát tán lên nhiều web "đen" để thu tiền bất chính. Thấy hình ảnh con gái bị phát tán, nhiều gia đình làm đơn tố cáo song cảnh sát Hàn Quốc phát hiện nghi phạm không có mặt ở địa phương.

Đầu tháng 11/2021, từ thông tin do Cục Đối ngoại (Bộ Công an) chuyển đến, Phòng truy nã, truy tìm (Phòng 10, C02) có được chỉ là lệnh truy nã với tên, tuổi, địa chỉ thường trú, tội danh và một hình ảnh đen trắng không rõ mặt. Trinh sát đánh giá manh mối gần như bằng không, lại còn mơ hồ khi không xác định được rõ có trốn ở Việt Nam hay không và các mối quan hệ xã hội của hắn.

Sau gần một tháng tung quân, trinh sát nghi ngờ bố mẹ của Park Seongho đang ở một trong các tỉnh phía Nam như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Một tổ công tác được cử lên đường đi xác minh song gặp nhiều trở ngại do Covid-19, mọi hoạt động bị hạn chế. Đầu tháng 12/2021, cảnh sát xác định chính xác bố mẹ nghi phạm đang sống trong một căn hộ chung cư ở phường Tân Phong, quận 7, TP HCM. Tuy nhiên, trinh sát bí mật báo về không phát hiện Park Seongho có sống cùng.

Sau nhiều ngày truy tìm, phòng 10 đủ cơ sở khẳng định nghi phạm đang trốn ở Việt Nam. Lần theo các manh mối, cảnh sát dựng lên chân dung Park Seongho cao khoảng 1m75, có hình xăm ở cánh tay, tóc màu vàng "bổ dọc", mắt một mí, sống lang bạt và không nói sõi tiếng Việt.

"Nhập cảnh cùng bố mẹ vào Việt Nam từ năm 2017 nhưng Seongho không sống cố định một nơi mà di chuyển liên tục giữa các tỉnh phía Nam. Biết đang bị truy nã quốc tế, anh ta xoá dấu vết liên tục mỗi khi di chuyển", trinh sát nhận định.

Sau nhiều chuyến truy tìm dọc các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai không được kết quả như mong đợi, cảnh sát dùng các biện pháp nghiệp vụ dựng lên hành trình lẩn trốn. Xác định anh ta sẽ về thăm bố mẹ ở một thời điểm nhất định, tổ công tác tung quân mật phục.

Park Seongho (đeo khẩu trang đen) lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

"Căn hộ chung cư này kiểm soát chặt người ra vào nên nếu để lộ có người lạ mặt xuất hiện chuyên án có thể bị đổ bể. Tổ công tác phải cải trang thành nhiều vai để dễ tiếp cận gần nhất với hiện trường và tránh bứt dây động rừng", trinh sát kể.

Chiều 19/12/2021, phán đoán Park Seongho sẽ về thăm bố mẹ nên thượng tá Hoàng Thanh Bình, đại uý Nguyễn Phước Thành (phó phòng và trinh sát phòng 10) dẫn đầu tổ công tác giăng quân lần thứ ba. Hơn 10 người, gồm cả công an địa phương, chia thành hai nhóm chính vào vai bảo vệ, lao công mật phục quanh "mục tiêu".

18h, trời nhá nhem tối nhìn không rõ mặt người, trinh sát ở vị trí số một phát hiện người tình nghi bước xuống taxi, đi bộ vào sảnh toà nhà. "Bảo vệ" ở vị trí số hai lúc này phát hiện anh ta bấm thang lên đúng số tầng mà bố mẹ hắn đang ở. Sau vài bước xác minh minh, cảnh sát khẳng định đây là Park Seongho.

Nghi phạm vừa ra khỏi thang máy liền bị liền bị trinh sát ập đến đề nghị kiểm tra hành chính. Cùng lúc đó, một công an mặc quân phục nấp trong phòng chờ kỹ thuật chạy đến phối hợp. Do nghĩ chưa bị phát hiện, Park Seongho vừa xuất trình tấm hộ chiếu liền bị đọc lệnh bắt giữ. Hai ngày sau đó, Công an Việt Nam bàn giao Park Seongho cho Cảnh sát Hàn Quốc ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thượng tá Bình, việc bắt giữ tội phạm nước ngoài trốn truy nã ở Việt Nam khó hơn nhiều khi thông tin về nhân thân, gia đình không có. Trong khi chúng hầu hết đều có đặc điểm chung sống khép kín, ít giao lưu và đã chuẩn bị nhiều phương án che giấu thân phận. Hơn nữa, việc giữ tội phạm có yếu tố nước ngoài cần cẩn trọng gấp nhiều lần để tránh bắt sai người, gây ra những hệ luỵ không đáng có.

Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng 10, cho biết từ 15/12/2021 đến 15/1, đơn vị đã bắt và vận động đầu thú 25 người trốn truy nã. Trong số có 3 tội phạm truy nã quốc tế, 6 truy nã đặc biệt nguy hiểm và 4 trường hợp trốn 17-24 năm. "Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến công tác truy bắt song chúng tôi vẫn quyết áp dụng các biện pháp và đạt hơn gấp đôi chỉ tiêu lãnh đạo cục giao phó", đại tá Cường nói.

