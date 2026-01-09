Cuộc trỗi dậy của phụ nữ từ chối làm 'gái ế'

Trung QuốcKhông còn sợ bị gọi là "gái ế", những cô gái trên 30 tuổi đang kiêu hãnh nhận mình là "trung nữ" - người có tiền, sự nghiệp và quyền kiểm soát cuộc đời.

Từng hoang mang tột độ khi chạm ngưỡng 35, Wang Ziyue (37 tuổi, Thượng Hải) giờ đây tự tin nhận mình là một "trung nữ" (zhongnu: người phụ nữ coi mình là trung tâm). Đây là danh xưng đang dần thay thế cho "thặng nữ" (shengnu: người phụ nữ thừa ra, ám chỉ tình trạng "ế"), đại diện cho thế hệ phụ nữ Trung Quốc độc lập, có năng lực và từ chối những định kiến cũ kỹ về hôn nhân.

Hành trình tái định nghĩa bản thân của Wang bắt đầu từ 87 ngày mắc kẹt trong căn hộ vì phong tỏa năm 2022. Đó là lúc "lời nguyền tuổi 35" ập đến cùng sự nghiệp đình trệ và áp lực giục cưới từ gia đình. "Tôi từng cảm thấy dù không có mình, thế giới vẫn vận hành bình thường", Wang nhớ lại cảm giác vô giá trị.

Wang Ziyue, 37 tuổi, một nghệ sĩ ở Thượng Hải. Ảnh: BBC

Trong những ngày bế tắc, những cuộc điện thoại với mẹ trở thành phao cứu sinh. Lần đầu tiên, cô thấm thía lời mẹ dặn: "Nắm việc lớn, buông việc nhỏ, miễn không ảnh hưởng kết quả là được". Tư duy tưởng chừng đơn giản này bất ngờ trở thành kim chỉ nam giúp Wang vượt qua những tranh chấp phức tạp trong công việc.

Nhận ra sức mạnh từ sự khôn ngoan của thế hệ trước, Wang sáng lập podcast "Trung nữ Radio". Đến nay, với 35 khách mời từ nhà nghiên cứu 29 tuổi đến chuyên gia giáo dục 69 tuổi, cô khẳng định: "Trung nữ không phải là con số tuổi tác, mà là tâm thế của người phụ nữ có thế giới quan trưởng thành và tư duy độc lập".

Nếu Wang tìm thấy mình qua công việc, thì hành trình trở thành "trung nữ" của A Ben (37 tuổi) lại bắt đầu từ những vụn vỡ khi làm mẹ.

Từng là luật sư tại Thâm Quyến, năm 2017, A Ben vấp phải "luật ngầm" khi chuyển việc: Không được sinh con trong 2 năm đầu. Cô ngậm ngùi từ bỏ sự nghiệp, trở thành bà mẹ toàn thời gian. Đỉnh điểm là năm 2020, chồng công tác xa, khu phố phong tỏa, một mình cô xoay xở với hai đứa con nhỏ và chứng trầm cảm.

Để cứu vãn bản thân, A Ben đưa ra quyết định táo bạo: Rời bỏ phố thị, đưa con về vùng núi Đại Lý (Vân Nam). Tại đây, cô tìm thấy sự đồng cảm qua những trang sách về nữ quyền, bắt đầu ghi lại hành trình làm mẹ và thu hút hàng chục nghìn người theo dõi trên Xiaohongshu (mạng xã hội tương tự Instagram). Cô cùng các bà mẹ khác lập studio, kinh doanh trà để tự chủ tài chính.

"Trước đây con cái kiểm soát đời tôi, giờ tôi đã lấy lại quyền chủ động", A Ben nói. Không còn hối tiếc về tấm thẻ luật sư, cô giờ đây mang phong thái tự tin của người biết cách an bài cuộc sống.

A Ben và hai con. Ảnh: BBC

Làn sóng "trung nữ" còn lan tỏa nhờ Xiao Lu - nữ diễn viên hài độc thoại nổi tiếng với các show diễn cháy vé châm biếm nỗi sợ già. "Tại sao phụ nữ qua 30 cứ phải viết số 18 lên bánh sinh nhật? Sống được đến 30 tuổi chắc chắn phải 'ngầu' hơn tuổi 20 chứ", Xiao Lu tuyên bố.

Yin Qianwen, 36 tuổi, quản lý tại một tập đoàn đa quốc gia ở Thượng Hải, coi đó là châm ngôn sống. Cô đại diện cho nhóm "trung nữ" ưu tiên sự nghiệp và sức mạnh thể chất. Trong một năm, cô hoàn thành 15 giải chạy marathon và tham gia các khóa boxing quốc tế. "Càng lớn tuổi tôi thấy mình càng có giá", Yin khẳng định và cho biết sẵn sàng mua tinh trùng để tự sinh con nếu không tìm được bạn đời ưng ý năm 40 tuổi.

Theo Entgroup, các cuộc thảo luận về chủ đề này trên mạng xã hội Trung Quốc đã tăng 200% trong năm qua, thường gắn liền với từ khóa: "thức tỉnh", "độc lập tài chính" và "sự nghiệp".

Yin Qianwen, 36 tuổi, quản lý cấp trung tại một công ty thương mại điện tử đa quốc gia ở Thượng Hải. Ảnh: BBC

Tuy nhiên, giới học giả cũng đưa ra cảnh báo. Guo Ting, trợ lý giáo sư tại Đại học Toronto, cho rằng trào lưu này đang bị thương mại hóa. Các nhãn hàng nhanh chóng khai thác "nền kinh tế cô ấy" (She-economy), ca ngợi sự "sang trọng" của phụ nữ trung niên để bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

"Những thảo luận này thường hướng phụ nữ vào việc đầu tư cho bản thân như làm đẹp, mua sắm, thay vì giải quyết các bất bình đẳng giới trong cấu trúc xã hội", bà Guo nhận định.

Dù vậy, với những người như Yin Qianwen hay A Ben, việc có một danh xưng mới kiêu hãnh hơn từ "gái ế" vẫn là bước tiến dài. "Được nhìn thấy dù sao cũng tốt hơn là vô hình", Yin nói.

Bảo Nhiên (Theo BBC, Yahoo Life)