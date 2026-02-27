Cuộc tình ngoài luồng của Bill Gates với cô gái Nga

Tin đồn về mối quan hệ ngoài luồng giữa Bill Gates với vận động viên đánh bài người Nga Mila Antonova đã lan truyền từ lâu trước khi tỷ phú thừa nhận.

"Tôi từng ngoại tình, một lần với vận động viên chơi bài Bridge người Nga mà tôi gặp tại các sự kiện thi đấu và một lần với nhà vật lý hạt nhân Nga mà tôi quen qua các hoạt động kinh doanh", Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, nói tại sự kiện gặp mặt nhân viên quỹ từ thiện Gates Foundation hôm 24/2.

Đây là lần đầu tiên Bill Gates thừa nhận mình ngoại tình với những phụ nữ Nga khi đang trong cuộc hôn nhân với người vợ Melinda. Lời thú nhận được đưa ra sau khi các email mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy Bill Gates từng có mối quan hệ thân thiết với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Tỷ phú Bill Gates và vận động viên người Nga Mila Antonova trong sự kiện thi đấu bài Bridge tại thủ đô Washington năm 2009. Ảnh: IgniteNYC

Trong một email được công bố, Epstein cáo buộc Gates đã ngoại tình, đồng thời viết rằng ông ta từng "giúp Bill mua thuốc để giải quyết hậu quả sau khi quan hệ với các cô gái Nga".

Tuyên bố của Gates được coi là lời xác thực những thông tin mà Mila Antonova, vận động viên đánh bài Bridge người Nga, đưa ra trước đây về mối quan hệ ngoài luồng của cô với tỷ phú người Mỹ.

Không ai rõ mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ khi nào và kéo dài trong bao lâu, nhưng Antonova từng tiết lộ gặp ông Gates lần đầu năm 2009 trong một sự kiện đánh bài Bridge ở thủ đô Washington. Khi đó cô ngoài 20 tuổi, còn tỷ phú người Mỹ 53 tuổi.

"Tôi không thắng được ông ấy, nhưng đã gây khó dễ cho ông ấy một phen", cô nói trong một cuộc phỏng vấn ở New York năm 2010 và thừa nhận đã dành nhiều năm kiên trì tiếp cận Bill Gates.

Antonova là người quen của Anna Chapman, điệp viên người Nga từng bị Mỹ trục xuất năm 2010 với cáo buộc hoạt động trong đường dây gián điệp của Cơ quan Tình báo Liên bang Nga tại Mỹ. Hai người từng xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh được chụp gần Phố Wall trước khi Chapman bị trục xuất.

Antonova (bên phải) chụp ảnh cùng Anna Chapman gần Phố Wall. Ảnh: NYPost

Năm 2013, Boris Nikolic, một trong những cố vấn chính và là thân tín của Gates, đã giới thiệu Antonova với Epstein khi cô đang tìm nguồn tài chính để thành lập công ty dạy chơi bài Bridge trực tuyến.

Thời điểm đó, Epstein đã bị kết án tội lôi kéo trẻ vị thành niên bán dâm. Epstein lúc đó cũng đang duy trì quan hệ với Gates. Nhà đồng sáng lập Microsoft nói rằng mình biết việc Epstein đang phải chịu "lệnh hạn chế trong 18 tháng" nhưng đã không kiểm tra kỹ lý lịch của ông ta khi bắt đầu mối quan hệ từ năm 2011.

Trong một bài phỏng vấn năm 2023, Antonova cho hay Epstein đã trả tiền cho cô tham gia khóa huấn luyện lập trình để hỗ trợ cô phát triển phần mềm. "Ông ấy nói muốn giúp tôi vì ông ấy đã giàu và muốn giúp đỡ mọi người khi có thể", cô cho hay.

Nikolic đã kể về mối quan hệ ngoài luồng giữa Gates với Antonova cho Epstein. Epstein sau đó lợi dụng thông tin này để thuyết phục Gates tham gia một quỹ từ thiện trị giá nhiều tỷ USD mà ông ta cố gắng thành lập. Khi Gates từ chối, Epstein đã đe dọa sẽ tiết lộ về mối quan hệ với Antonova để tống tiền ông.

Epstein yêu cầu Gates trả lại số tiền mà ông ta đã đầu tư cho Antonova, nếu không sẽ tiết lộ vụ ngoại tình này cho bà Melinda. Hiện không rõ Gates có đáp ứng yêu cầu này hay không.

Bà Melinda năm 2013 từng bày tỏ lo ngại với chồng về Epstein, nhưng Gates vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với tỷ phú này thêm ít nhất một năm nữa.

Ông Gates, hiện 70 tuổi, thừa nhận việc giữ mối quan hệ với Epstein là một "sai lầm lớn" và xin lỗi về điều đó, nhưng khẳng định mình không liên quan gì tới những hoạt động phi pháp của tỷ phú ấu dâm. Ông cho hay chưa từng ở lại qua đêm tại nhà của Epstein hay đến đảo tư nhân của ông ta.

Hòn đảo tư nhân Little St. James ở Caribe thuộc sở hữu của Epstein. Truyền thông Mỹ gọi đây là "đảo ấu dâm", nơi Epstein bị cáo buộc sử dụng để thực hiện tội ác tình dục với những cô gái tuổi vị thành niên và mời một số người nổi tiếng tới thăm.

"Biết được những thông tin bây giờ khiến mọi chuyện tệ hơn gấp trăm lần, không chỉ về những tội ác của ông ta trong quá khứ mà còn vì sự thật là nhiều hành vi xấu xa vẫn tiếp diễn", Gates nói với các nhân viên trong cuộc họp hôm 24/2.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Hồng Hạnh (Theo NY Post, WSJ)