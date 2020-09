Cuộc thi tương tác của MoMo thu hút 6 triệu người chơi

Cuộc thi Học viện MoMo ghi nhận hơn 100 triệu trận đấu giữa 6 triệu người chơi trong hai tuần, nhờ trải nghiệm thú vị, sáng tạo và giải thưởng lớn.

Học viện MoMo là cuộc thi kiến thức tương tác trực tiếp trên nền tảng ví điện tử, do Ví MoMo triển khai nhân dịp ứng dụng này cán mốc 20 triệu người dùng và kỷ niệm 10 năm thương hiệu có mặt trên thị trường.

"Mở màn" từ 9/9, Học viện MoMo được triển khai dưới hình thức cuộc thi tranh tài giữa hai người chơi, với các câu hỏi đa lĩnh vực, từ kiến thức lịch sử, thường thức cuộc sống, đến các câu đố mẹo mang tính "hỏi xoáy đáp xoay". Sự thú vị, sáng tạo của game tương tác này đã thu hút lượng lớn người chơi cùng những kết quả ấn tượng.

Cuộc thi MoMo thu hút sự tham gia của nhiều người. Ảnh: MoMo.

Tính đến 23/9, đã có hơn 6 triệu người chơi Học viện MoMo, 100 triệu trận đấu diễn ra. Cùng với đó là gần 20 triệu phong bao lì xì tiền mặt và 60 triệu thẻ quà tặng đã được trao, dùng cho mua sắm, giảm giá ăn uống, khám bệnh, mua bảo hiểm, đi xe công nghệ, vệ sinh nhà cửa...

Sự đón nhận của người dùng Việt với cuộc thi tranh tài trên nền tảng ví điện tử cho thấy người dùng yêu thích các trải nghiệm mới lạ, các trò chơi có tính tương tác, đối kháng, mang lại sự vui vẻ đồng thời bổ sung kiến thức. Hướng đi sáng tạo các trò chơi giải trí cũng sẽ là một trong những "chìa khóa" giúp Ví MoMo gia tăng trải nghiệm người dùng.

Với cách chơi đơn giản, hình thức thi vui nhộn, có thể tham gia mọi lúc mọi nơi và phù hợp với mọi lứa tuổi, Học viện MoMo nhanh chóng tạo "sóng" trên các diễn đàn, mạng xã hội với hàng chục hội nhóm thảo luận về game tương tác này, thu hút hàng trăm nghìn lượt người dùng tham gia.

So với Lắc Xì, Học viện MoMo được đánh giá là đã được nâng tầm, khi tập trung khai thác ba yếu tố tạo sự lan tỏa là trí tuệ, tương tác và kết nối. Ở khía cạnh trí tuệ, không dừng ở yếu tố giải trí, trò chơi này thách thức người chơi bởi lượng kiến thức khổng lồ từ thư viện gần 40.000 câu hỏi thuộc mọi lĩnh vực, trong đó có khoa học, lịch sử, toán học, địa lý, văn học đến thường thức đời sống.

Hoàn thành mỗi trận thi đấu, người chơi có thêm hiểu biết mới. Nhiều người chơi cho biết, vì đây là trò chơi trí tuệ nên khi chiến thắng và nhận quà tặng, họ cảm thấy vui hơn vì có "bỏ công, bỏ sức" để đạt kết quả.

Bên cạnh đó, thay vì tranh tài với hệ thống, người dùng sẽ thi đấu trực tiếp với nhau. Việc tương tác với người thật trong một trận đấu tạo sự kích thích, thôi thúc người chơi. Nhiều gia đình và các bạn trẻ đã chọn cách hợp sức chơi Học Viện MoMo để tận dụng thế mạnh kiến thức của số đông nhằm giành chiến thắng.

Ngoài ra, luật chơi "lên hoặc xuống lớp" cũng làm tăng tính tranh đấu, đối kháng của trò chơi. Không chỉ cạnh tranh thắng thua, người chơi còn hào hứng khoe điểm, cạnh tranh thời gian hoàn thành từng câu hỏi.

Không dừng lại ở hình thức thi đấu đối kháng tay đôi, kịch tính của trò chơi này còn nằm ở hình thức thi nhóm cho phép nhiều người tham gia thi đấu cùng lúc để tranh các phần quà giá trị. Ghi nhận từ Ví MoMo, trung bình mỗi trận thi đấu nhóm thu hút hơn 5.000 người chơi tham gia.

Học viện MoMo trao giải thưởng một tỷ đồng cho người giỏi nhất (thủ khoa). Đây được xem giải thưởng giá trị lớn nhất đối với một game tương tác dạng trí tuệ trên ứng dụng. Các giải thưởng tiếp theo cũng có giá trị lớn. Theo đó 7 á khoa nhận 100 triệu đồng một người và 10.000 người chơi nhận danh hiệu xuất sắc sẽ được phần quà trị giá 500.000 đồng một người.

Song song đó, MoMo cũng có thêm nhiều giải thưởng khác để "ai chơi thắng cũng có quà". Có thể kể đến các phiếu tặng tiền mặt hoặc giảm giá sử dụng dịch vụ của Be, ToCoToCo, Vietnam Airlines, Vexere, Luxstay, The Coffee House, Cheers, Sói Biển, Phở 24, Domino's Pizza, Popeyes, Tiki, Baemin, Strongbow, Citigym, CarePlus, Doctor Anywhere, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bảo hiểm PVI, GIC, Bảo Việt...

Ngoài ra để tăng thu hút người chơi, bên cạnh "khung giờ vàng" mỗi ngày từ 11-14h và 18-21h, Ví MoMo liên tục triển khai các sự kiện online. Trong đó có sự kiện tri ân người dùng tham gia Học Viện MoMo diễn ra từ 10h đến hết ngày 23/9 với chủ đề "Giải đáp Showbiz". Toàn bộ người dùng tham gia thi lên lớp trong trò chơi này sẽ có cơ hội trúng tai nghe AirPods Pro ngay từ trận đấu đầu tiên.

Ngân hàng số OCB Omni cũng tổ chức sự kiện đặc biệt "treo" thưởng 175 triệu đồng tiền mặt và hàng chục nghìn thẻ quà 100.000 đồng với tổng trị giá lên tới 500 triệu đồng. Sự kiện diễn ra duy nhất ngày 25/9 với hai khung giờ, tương ứng hai vòng tranh giải: vòng một từ 11-14h, vòng hai diễn ra lúc 20h.

Tham gia thi đấu, tất cả người chơi có cơ hội nhận phong bao lì xì 30 triệu đồng, một triệu đồng, 400.000 đồng, 100.000 đồng và hàng chục nghìn thẻ quà OCB Omni 100.000 đồng.

Bên cạnh đó là sự kiện "Cùng tranh ôtô Mitsubishi Xpander Cross" diễn ra lúc 20h ngày 29/9. Sự kiện được chờ đón nhờ giải thưởng giá trị lớn - ôtô Mitsubishi Xpander Cross trị giá gần 700 triệu đồng. 10.000 học viên đã thi đấu trên 100 trận sẽ có cơ hội tranh giải thưởng này, bên cạnh 100 phong bao lì xì một triệu đồng.

"Càng về cuối sẽ có nhiều sự kiện online với giải thưởng giá trị và dễ dàng nhận sau mỗi trận thi. Tôi tin với sự hấp dẫn, lôi cuốn, Học viện MoMo sẽ mang lại niềm vui và tiếp tục được đông đảo người dùng ủng hộ, yêu mến", ông Nguyễn Bá Diệp - Đồng sáng lập, Phó chủ tịch Ví MoMo cho biết.

Minh Anh