Cuộc thi toán quốc tế TOFAS tích hợp công nghệ cho mùa giải mới

Kỳ thi TOFAS mùa 2025-2026 lần đầu tích hợp Toán học và Lập trình, mở rộng quy mô tại Việt Nam với nhiều đổi mới, học bổng và cơ hội hội nhập quốc tế.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty cổ phần Đào tạo Công nghệ CodeStar phối hợp cùng Công ty TNHH SPRIX Việt Nam, thuộc Tập đoàn Giáo dục SPRIX, Nhật Bản, với sự đồng hành của Kaopiz Holdings. Đây là năm thứ ba TOFAS có mặt tại Việt Nam, dành cho học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT.

Các mùa thi trước, TOFAS chỉ tổ chức kỳ thi Toán học quốc tế. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi tích hợp hai lĩnh vực: Toán học, công nghệ lập trình, trong cùng một mùa giải.

Lễ trao giải kỳ thi TOFAS năm 2025. Ảnh: Công ty cổ phần Đào tạo Công nghệ CodeStar

Theo SPRIX Việt Nam, TOFAS 2025-2026 được triển khai theo định hướng phát triển năng lực tư duy toàn cầu, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo và tự tin hội nhập. Bà Nguyễn Thị Khuê - Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Công nghệ CodeStar cho biết, việc kết hợp giữa Toán học và Lập trình giúp học sinh hiểu sâu hơn bản chất của tư duy logic, đồng thời, hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề theo hướng công nghệ, yếu tố rất quan trọng trong thế kỷ 21.

"Chúng tôi mong muốn thông qua TOFAS, học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát, thể hiện bản lĩnh trong một kỳ thi học thuật mang tầm quốc tế", bà nói thêm.

Học sinh tham gia kỳ thi được tích hợp trên hệ thống máy tính. Ảnh: Công ty cổ phần Đào tạo Công nghệ CodeStar

Bên cạnh phần thưởng tiền mặt, cuộc thi còn mang đến cơ hội nhận học bổng toàn phần tại các trường đại học, đơn vị đào tạo công nghệ hàng đầu Việt Nam, tạo động lực tham gia cho học sinh toàn quốc. Thí sinh có thể đăng ký từ 1/10 đến 29/12/2025, sau đó bước vào vòng 2 - Tăng tốc (23/1 đến 29/1/2026), vòng 3 - Về đích và Lễ trao giải (từ 14/3 đến 28/3/2026). Toàn bộ kỳ thi được tổ chức trực tuyến trên hệ thống TOFAS Việt Nam.

TOFAS (Test of Fundamental Academic Skills) được phát triển bởi Tập đoàn Giáo dục SPRIX (Nhật Bản), một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu châu Á, nổi tiếng với các chương trình đào tạo phát triển năng lực học sinh theo chuẩn toàn cầu. Kỳ thi ra đời với mục tiêu giúp học sinh rèn luyện năng lực tư duy logic, khả năng tính toán và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Hiện, TOFAS triển khai tại hơn 50 quốc gia.

Học sinh Việt tham gia kỳ thi. Ảnh: Công ty cổ phần Đào tạo Công nghệ CodeStar

Sau ba năm hiện diện tại Việt Nam, TOFAS dần trở thành sân chơi học thuật để học sinh thử sức với những bài thi đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn quốc tế. Kỳ thi cũng là bệ phóng cho những tài năng trẻ lĩnh vực toán học, lập trình, góp phần kết nối Việt Nam với mạng lưới giáo dục toàn cầu.

Ban tổ chức kỳ vọng kỳ thi Toán học và Lập trình toàn cầu TOFAS 2025-2026 sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo và hội nhập, truyền cảm hứng để thế hệ học sinh Việt Nam sẵn sàng chinh phục tri thức mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cũng như chuyển đổi số trong tương lai.

Nhật Lệ