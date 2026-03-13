Cuộc thi tìm hiểu văn hóa Nhật Bản dành cho sinh viên cả nước

Cuộc thi "Sắc màu Việt - Nhật" dành cho sinh viên toàn quốc, nhằm thúc đẩy sự kết nối văn hóa và quảng bá du lịch hai nước qua góc nhìn trẻ, tổng giải thưởng đến 500 triệu đồng.

Chiều 12/3, Saigontimes Travel tổ chức lễ công bố cuộc thi "Sắc màu Việt - Nhật". Cuộc thi diễn ra từ ngày 12/3 đến 25/4, với chủ đề "Hai sắc màu - Một hành trình" dành cho các nhóm 3-5 thành viên là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Theo đó, các đội thi sẽ trải qua lộ trình thử thách gồm ba giai đoạn chính. Vòng đăng ký diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 30/3 thông qua fanpage chính thức của cuộc thi. Tại vòng Khởi động, diễn ra từ ngày 1 đến 12/4, các đội thực hiện tìm hiểu và trình bày những yếu tố văn hóa đặc trưng của các địa phương nhằm khai thác giá trị đời sống bản địa.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi tại lễ công bố. Ảnh: Tùng Đinh

Vòng ba Thử thách, kéo dài từ ngày 13 đến 19/4, yêu cầu các nhóm phát triển ý tưởng và xây dựng sản phẩm tour gắn liền với chủ đề chương trình. Những đội thi xuất sắc sẽ tiến vào vòng Chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 25/4 trực tiếp thuyết trình dự án trước Hội đồng giám khảo.

Bên cạnh các vòng thi chính, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động bên lề nhằm gia tăng trải nghiệm cho người tham dự. Trong đó, không gian trưng bày văn hóa sẽ giới thiệu hình ảnh vùng miền, ẩm thực và các sản phẩm thủ công truyền thống. Khán giả cũng có cơ hội theo dõi các tiết mục giao lưu như trình diễn áo dài, yukata và nhạc cụ dân tộc. Ngoài ra, khu vực gian hàng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và du học sẽ cung cấp thông tin về các cơ hội trao đổi sinh viên quốc tế.

Hội đồng giám khảo bao gồm đại diện SaigonTimes Travel, các chuyên gia từ cơ quan quản lý du lịch Nhật Bản, giảng viên từ những trường đào tạo du lịch hàng đầu và những người có sức ảnh hưởng trong ngành. Các bài dự thi được đánh giá dựa trên tiêu chí về nội dung, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tế và hiệu quả truyền thông.

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình đến hơn 500 triệu đồng. Trong đó, giải nhất 20 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho video được yêu thích nhất và ý tưởng sáng tạo nhất. Đặc biệt, thành viên của 50 đội thi xuất sắc nhất sẽ nhận được voucher du lịch Nhật Bản trị giá 2 triệu đồng mỗi người, áp dụng cho các chuyến đi của đơn vị tổ chức từ tháng 4 đến tháng 6. Bên cạnh phần thưởng tài chính, thí sinh còn có cơ hội thực tập tại môi trường chuyên nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Ông Nguyễn Bảo Thạch, Giám đốc vận hành Saigontimes Travel phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Bảo Thạch, Giám đốc Vận hành Saigontimes Travel cho biết, cuộc thi mở ra sân chơi sáng tạo cho Gen Z, nhằm khám phá và lan tỏa các giá trị giao thoa văn hóa giữa Việt Nam cũng như Nhật Bản. "Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn kết nối sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp, tạo ra những giá trị tinh thần tích cực cho cộng đồng", ông Thạch nói. Đây cũng là bước đi chiến lược của Saigontimes Travel nhằm định vị thương hiệu tại thị trường Hà Nội. Cuộc thi hứa hẹn mang lại những trải nghiệm ý nghĩa, thúc đẩy tinh thần giao lưu và mở ra nhiều hoạt động văn hóa sâu rộng hơn trong tương lai.

Thành viên ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi "Sắc màu Việt - Nhật" trở thành hoạt động thường niên, góp phần hình thành mạng lưới sinh viên quan tâm đến lĩnh vực du lịch và giao lưu quốc tế.

Thanh Thư