Cuộc thi thơ ở Nhật dừng vì 'khó phân biệt tác phẩm của người hay AI'

Cuộc thi thơ chủ đề những quái vật trong văn hóa dân gian Nhật Bản (yokai) dừng sau 20 năm tổ chức do trí tuệ nhân tạo.

Theo báo The Mainichi hôm 30/3, cuộc thi thơ Yokai Senryu kết thúc, lý do chính là ban tổ chức khó phân biệt các bài dự thi do con người hay trí tuệ nhân tạo thực hiện. Bởi AI tạo sinh (generative AI) dễ dàng được dùng để tạo ra các bài thuộc những thể thơ haiku, senryu.

Ông Tsuyoshi Furuhashi, quản lý cấp cao của Hiệp hội Du lịch Sakaiminato - đơn vị tổ chức cuộc thi - cho biết: "Chúng tôi không coi AI là điều xấu, nhưng vì xã hội vẫn thiếu các quy tắc rõ ràng trong việc sử dụng nó. Nhân cột mốc 20 năm của cuộc thi, chúng tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp để dừng lại''.

Tuy nhiên, trong tương lai, ban tổ chức cân nhắc việc để người dự thi đến Sakaiminato và trực tiếp sáng tác. Ông Furuhashi hy vọng tạo nên một sự kiện có tính tương tác, nơi những người yêu thích yokai có thể tụ họp và cùng nhau sáng tạo.

Những nhân vật manga ở một góc đường Sakaiminato. Ảnh: Yasu-notebook.

Cuộc thi Yokai Senryu được khởi xướng năm 2006, nhằm quảng bá thành phố Sakaiminato là ''thị trấn của yokai''. Đây là quê hương của họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Shigeru Mizuki. Các tác giả có thể gửi những bài senryu (thơ ngắn trào phúng) về các quái vật trong dân gian. Vào giai đoạn đỉnh cao, ban tổ chức nhận được 8.335 bài thi từ khắp Nhật Bản.

Vài năm nay, trí tuệ nhân tạo có những tác động không nhỏ đến nhiều lĩnh vực, trong đó có văn chương. Một số cuộc thi sáng tác văn, thơ đã bổ sung quy định cấm những tác phẩm sử dụng AI, song vẫn có trường hợp được chấp nhận. Tháng 12/2023, tác phẩm The Land of Machine Memories (Vùng đất của ký ức máy) do AI tạo ra đã vượt qua gần 200 đối thủ, giành giải nhì cuộc thi tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tại Giang Tô lần thứ 5.

Phương Linh (theo The Mainichi)