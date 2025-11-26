Cuộc thi thiết kế địa điểm chụp ảnh tại La Casta Gallery

Chủ đầu tư đang tìm kiếm ý tưởng thiết kế địa điểm chụp ảnh tại trung tâm thương mại La Casta Gallery nhằm thu hút du khách.

La Casta Gallery là dự án trung tâm thương mại phức hợp gồm khu mua sắm, văn phòng, khu vui chơi giải trí tại khu đô thị Văn Phú (khu vực Hà Đông, Hà Nội). Trung tâm thương mại đang trong quá trình thi công, dự kiến hoàn thành vào quý I/2026.

Ảnh phối cảnh tổ hợp mua sắm, văn phòng, khu vui chơi giải trí La Casta Gallery. Ảnh: Seoul Việt Nam

Để tạo thêm cảnh quan thu hút khách hàng ghé thăm dự án, Công ty TNHH Seoul Việt Nam - chủ đầu tư La Casta Gallery phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng thiết kế địa điểm chụp ảnh tại đây.

Mọi đối tượng đều có thể tham gia, không phân biệt độ tuổi, ngành nghề, không giới hạn bài dự thi của cá nhân hay tập thể. Các thí sinh tham gia cần có tác phẩm đáp ứng cho cả hai hạng mục.

Hạng mục thứ nhất là là thiết kế cảnh quan tại khu vực quảng trường trung tâm thương mại La Casta ở vị trí của bốn giếng trời thông gió phía trên tầng hầm và hai cụm cầu thang bộ đi từ hầm đỗ xe lên tầng 1. Thí sinh có thể thay đổi chiều cao, hình dạng hoặc cấu trúc không gian của khu vực thiết kế như sử dụng tường kính hoặc các vật liệu khác... để phù hợp với ý tưởng sáng tạo.

Hạng mục thứ hai là trang trí một bức tường nội thất trong khu vực văn phòng làm việc.

Tất cả các phương án thiết kế cần tính đến yếu tố góc chụp, ánh sáng, khoảng cách và không gian để đạt hiệu quả thẩm mỹ cao khi chụp ảnh. Một số công trình có thể được điều chỉnh, cải tạo hoặc thi công mới tùy thuộc vào ý tưởng được lựa chọn.

Khu vực bên ngoài trung tâm thương mại tại La Casta Gallery. Ảnh: Seoul Việt Nam

Để tham gia, các tác phẩm phải là ý tưởng mới, chưa từng xuất hiện hoặc công bố trên mạng xã hội. Thí sinh cần trình bày đầy đủ ý tưởng thiết kế cho hai khu vực nêu trên. Bài dự thi sẽ được cộng điểm nếu có kèm ít nhất ba minh họa chủ đề ứng dụng cho từng dịp lễ tết (ví dụ Tết Nguyên đán, lễ Valentine, giáng sinh, sinh nhật, ngày kỷ niệm...).

Bài dự thi thể hiện dưới dạng hình ảnh, tranh vẽ hoặc đồ họa (graphic design). Mỗi bài dự thi cần có bản thuyết minh ngắn gọn mô tả ý tưởng, màu sắc chủ đạo, chất liệu và thông điệp thiết kế.

Ban tổ chức chấp nhận tác phẩm được tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo) với điều kiện đảm bảo tính nguyên bản và quyền sử dụng hợp pháp hình ảnh.

Ba thí sinh điểm cao nhất sẽ được trao các giải thưởng bằng tiền mặt bao gồm giải nhất trị giá 100 triệu đồng, giải nhì trị giá 50 triệu đồng và giải ba trị giá 30 triệu đồng. Các ý tưởng đạt giải có cơ hội được thi công thực tế tại La Casta Gallery. Ngoài ra, thí sinh tham gia có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn khác theo quy định của ban tổ chức.

Thời gian nhận bài dự thi từ 11/11. Hạn cuối bài thi ngày 20/12. Lễ công bố và trao giải thưởng sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay.

TTTM La Casta Gallery tọa lạc tại vị trí trung tâm khu đô thị Văn Phú, nằm trên trục đường huyết mạch Văn Khê - Lê Trọng Tấn, sở hữu vị thế 4 mặt tiền đắc địa, nơi hội tụ cộng đồng cư dân tri thức, hạ tầng hiện đại và nhịp sống sôi động.

Theo đại diện chủ đầu tư, La Casta Gallery hướng đến trở thành trung tâm thương mại dịch vụ và văn phòng hiện đại, năng động bậc nhất phía Tây Thủ đô. Với mặt bằng cho thuê đa dạng giúp linh hoạt mô hình khai thác cùng rất nhiều tiện ích, kèm theo nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn từ phía chủ đầu tư, La Casta Gallery hứa hẹn mang đến một môi trường kinh doanh ổn định, bền vững.

Hiện tại dự án đã nhận đặt chỗ thuê mặt bằng thương mại và văn phòng.

(Nguồn: Công ty TNHH Seoul Việt Nam)