Cuộc thi tài năng FSchool Hà Nam trao giải đến 600 triệu đồng

Cuộc thi FSchool Talent Show Hà Nam 2024 của Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Hà Nam trao thưởng hơn 600 triệu đồng cho 16 thí sinh toàn tỉnh và khu vực.

Khác với mùa đầu tiên năm 2023, FSchool Talent Show Hà Nam mùa hai nhận được sự quan tâm và thu hút được đông đảo học sinh đến từ các tỉnh, thành lân cận như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình.

Thí sinh thể hiện tài năng trong cuộc thi. Ảnh: FSchool Hà Nam

Khởi động từ tháng 2, cuộc thi nhận hơn 200 bài dự thi. Qua vòng sơ khảo và bán kết, FSchool Talent Show Hà Nam 2024 tìm ra được 16 thí sinh, đội thi tài năng nhất để tranh tài tại Chung kết, diễn ra vào lúc 18h30, ngày 4/5 tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hà Nam. Sự kiện thu hút hơn 4.000 khán giả.

Ông Vũ Mạnh Tuấn - Giám đốc Điều hành Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Hà Nam chia sẻ, thí sinh rất tự tin và tài năng, tiết mục nào cũng được đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị Quán quân thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thanh Trúc, 12 tuổi đến từ Trường THCS Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam với tiết mục hát Trên đỉnh Phù Vân.

Nguyễn Thị Thanh Trúc giành giải Quán quân. Ảnh: FSchool Hà Nam

Thí sinh chinh phục Hội đồng ban giám khảo và khán giả bằng giọng hát nội lực cùng màn kết hợp dàn dựng hình ảnh, âm thanh mãn nhãn. Với giải thưởng này, Thanh Trúc giành được học bổng 100% tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT cùng 20 triệu đồng tiền mặt.

Hội đồng ban giám khảo chuyên môn của cuộc thi gồm: NSND Tự Long, nhạc sĩ Trương Quý Hải, biên đạo múa Phạm Hồng Định, Nguyễn Thị Thúy Nga và cô Phạm Tuyết Hạnh Hà - Trưởng ban Công tác học đường FPT Education.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Hòa Minzy với vai trò khách mời đặc biệt. Nữ ca sĩ đã mang đến những giai điệu sôi động, bùng nổ cho sân khấu đêm Chung kết Fschool Talent Show Hà Nam 2024.

Ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: FSchool Hà Nam

Cuộc thi do Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đồng tổ chức, nhằm tôn vinh tài năng, tạo sân chơi trải nghiệm, môi trường giáo dục cân bằng kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Chương trình hướng đến học sinh lớp mầm non 5 tuổi đến lớp 9, đang theo học các trường mầm non, tiểu học và THCS tại Hà Nam và các tỉnh, thành lân cận như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình.

Thiên Minh