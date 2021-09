Cuộc thi tái chế bao bì và nỗ lực vì môi trường của Samsung

Samsung tái chế bao bì thành nội thất, thay pin AAA bằng năng lượng mặt trời, dùng nhựa tái chế trên điều khiển, biến điện thoại cũ thành thiết bị IoT...

Thiết kế bao bì hướng đến môi trường

Bao bì của các sản phẩm thường bị bỏ đi, tạo lượng rác thải lớn. Với nỗ lực bảo vệ môi trường, hãng điện tử Hàn Quốc đã sáng chế biện pháp tái sử dụng bao bì sinh thái. Tức người dùng có thể tận dụng thùng đựng TV để tạo ra những món đồ nội thất nhỏ trang trí ngôi nhà như kệ sách hay nhà cho thú cưng. Nhờ đó, mọi người không chỉ thoả thích sáng tạo mà còn góp phần vào hành trình sống "xanh" giảm thiểu rác thải đến môi trường.

Nhà cho thú cưng là sáng tạo trong việc tái chế bao bì.

Để lan toả lối sống xanh đến người tiêu dùng, Samsung tổ chức cuộc thi trực tuyến "Làm nhà thú cưng" diễn ra từ ngày 2/8 đến ngày 30/9. Các bao bì sản phẩm được áp dụng gồm Neo QLED, QLED, The Frame, The Serif, The Sero, The Premiere hoặc TV UHD với kích thước đa dạng từ 45 inch đến 85 inch. Trên bao bì được in mã QR, khi quét sẽ dẫn về website có các hướng dẫn quá trình lắp ráp. 

Đến nay, cuộc thi đã thu hút sự chú ý và tham gia của nhiều người dùng. Các tác phẩm dự thi với thiết kế đa dạng, nhiều màu sắc được gửi về ban tổ chức và chia sẻ rộng rãi với cộng đồng.

"Chỉ với một hộp đựng TV, người tham gia có thể tạo niềm vui trong mùa giãn cách vừa có thêm vật dụng trang trí nhà, chơi với thú cưng đơn giản, gọn gàng", đại diện Samsung nói.

Một số tác phẩm từ cuộc thi "Làm nhà thú cưng".

Sử dụng Solar Cell Remote để loại bỏ pin AAA

Solar Cell Remote (điều khiển từ xa bằng pin mặt trời) dùng công nghệ bảng điều khiển năng lượng mặt trời để hấp thu ánh sáng tự nhiên hoặc phát ra từ đèn huỳnh quang để hoạt động thay vì pin AAA.

Đại diện hãng cho biết, với doanh số TV toàn cầu dự kiến hàng năm của Samsung, mỗi năm có khoảng 99 triệu viên pin được sử dụng cho TV và bỏ đi. Do đó, việc thay thế bằng năng lượng mặt trời sẽ giảm được 99 triệu viên pin thải ra môi trường, tương ứng giảm 14.000 tấn lượng khí thải nhà kính.

Điều khiển còn giảm mức tiêu thụ điện năng xuống 86% và có 24% thành phần là nhựa tái chế. Trong tương lai, vật liệu tái chế sẽ được sử dụng nhiều hơn trên các sản phẩm TV Samsung.

Điều khiển TV giúp giảm rác thải pin.

Ưu tiên sử dụng pin năng lượng mặt trời, vật liệu tái chế và bao bì sinh thái là một trong nhiều nỗ lực của nhà sản xuất Hàn Quốc để bảo vệ môi trường. Từ nhiều năm nay, Samsung luôn tạo ra các thiết kế bền vững đi kèm phụ kiện năng lượng xanh, bao bì tái sử dụng... Cùng với đó, đơn vị cũng phát triển những chương trình nhằm thúc đẩy vòng đời sản phẩm bền vững hơn từ đầu đến cuối.

"Thông qua hệ sinh thái xanh mà Samsung tạo ra, hi vọng càng có nhiều người ý thức bảo vệ môi trường, nhận ra tầm quan trọng của những nỗ lực phát triển bền vững", đại diện hãng nói.

Minh Huy (Ảnh: Samsung)