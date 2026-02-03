Cuộc thi 'Master of Glow' lan tỏa phong cách sống của cư dân Masterise

Cuộc thi "Master of Glow" ghi nhận nhiều câu chuyện, hình ảnh về đời sống gia đình và trải nghiệm cộng đồng của cư dân tại Masteri Centre Point, Lumière Boulevard và Lumière dịp cuối năm.

Tiếp nối các hoạt động gắn kết cư dân, cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise" phối hợp cùng đơn vị quản lý vận hành tổ chức cuộc thi "Master of Glow". Chương trình diễn ra từ đầu tháng 12/2025 đến giữa tháng 1/2026.

Người tham gia được khuyến khích chia sẻ hình ảnh trang trí căn hộ hoặc những khoảnh khắc thường nhật. Nội dung các bài dự thi tập trung vào cảm xúc khi trở về nhà, sự gắn bó giữa các thành viên và trải nghiệm sống trong môi trường đề cao tính cộng đồng.

Các thành viên trong gia đình chị Thy Trần (cư dân Lumière Boulevard) chụp ảnh cùng nhau. Ảnh: NVCC

Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận hơn 60 bài hợp lệ, sau đó chọn 11 tác phẩm nổi bật dựa trên tính kết nối và câu chuyện đời sống. Nhiều bộ ảnh ghi lại những chi tiết quen thuộc như góc cây thông nhỏ, bữa ăn gia đình hay thời điểm dừng chân tại khu vực sảnh. Ánh sáng từ cửa kính, tiếng trò chuyện trong bếp hoặc những cuộc gặp gỡ giữa hàng xóm được nhắc đến như phần của nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Theo nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân, thành viên ban giám khảo, các bài dự thi gây chú ý thường thể hiện mối liên hệ giữa con người và môi trường sống. Những chi tiết về nhân viên lễ tân, bảo vệ hoặc tương tác trong thang máy được đưa vào câu chuyện như yếu tố góp phần tạo cảm giác quen thuộc.

"Giá trị lớn nhất của không gian sống không nằm ở những gì được xây bằng bê tông và kính, mà ở cảm xúc, sự tử tế và kết nối giữa con người. Khi làm được điều này, nơi ở trở thành nhà", nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Không gian căn hộ của chị Duy Liên, cư dân Masteri Centre Point được trang trí bởi đèn lấp lánh. Ảnh: NVCC

Chị Thy Trần, cư dân Lumière Boulevard, cho biết gia đình chị tham gia cuộc thi để kể về tổ ấm ba người. Theo chị, "glow" đơn giản là được ở bên nhau trong không gian quen thuộc gọi là nhà. Bài dự thi của chị tập trung vào những khoảnh khắc sinh hoạt yên tĩnh, không cầu kỳ nhưng đủ để các thành viên cảm nhận sự hiện diện của nhau.

Cũng sống tại Lumière Boulevard, anh James Nguyen cho rằng, điểm nhấn của cuộc thi đến từ sự kết nối giữa cư dân. Anh nhắc đến những buổi chạy bộ, các trận tennis, pickleball sau giờ làm và những cuộc trò chuyện ngắn nhưng tạo cảm giác gần gũi với mọi người. Theo anh, những tương tác này khiến nhịp sống hàng ngày có thêm chiều sâu.

Anh James Nguyen, cư dân dự án Lumière Boulevard chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị bữa tiệc tất niên trong không gian nội khu dự án. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, chị Bích Hằng, cư dân tại Masteri Centre Point lại kể về sự ấn tượng khi lần đầu bước vào căn hộ. Ánh sáng tràn qua cửa kính sát trần và phản ứng thích thú của con trai khiến chị thêm tin tưởng vào lựa chọn tổ ấm của mình.

Một số cư dân khác như Helen Nguyễn cho biết, tìm thấy cảm hứng sáng tạo từ không gian sống, trong khi chị Duy Liên xem môi trường sinh hoạt chung là điểm tựa tinh thần trong hành trình làm mẹ.

Chị Helen Nguyễn, sinh sống tại Masteri Centre Point chụp ảnh check-in tại khu vực sảnh nội khu dự án. Ảnh: NVCC

Cuộc thi "Master of Glow" có tổng giá trị giải thưởng tới 200 triệu đồng. Đại diện cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise" cho biết, hoạt động được duy trì như kênh kết nối, nơi cư dân lưu giữ khoảnh khắc gia đình bằng hình ảnh và lời kể. Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức mong muốn lan tỏa năng lượng tích về môi trường sống trong cộng đồng cư dân Masterise.

Song Anh