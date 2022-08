Cuộc thi làm phim bằng smartphone Vivo hút giới trẻ

Cuộc thi Vision+ 2022 với hạng mục phim ngắn Visual Creator thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, nêu nhiều vấn đề thực tế trong cuộc sống.

Cùng với việc ra mắt flagship X80 Series, Vivo tổ chức cuộc thi Vision+, khuyến khích các nhà sáng tạo hình ảnh truyền tải câu chuyện và cảm xúc chân thật. Thời gian nhận bài thi kéo dài từ ngày 15/6 đến hết ngày 21/11 .Chương trình có 12 giải thưởng chia thành hai hạng mục: quốc tế (5 giải thưởng, mỗi giải thưởng trị giá 7.000 USD) và khu vực (3.000 USD).

Từ hàng trăm tác phẩm gửi về, bốn kịch bản có điểm cao nhất được chọn quay. Phim ngắn "You are the S**T" của Luk Hồ Hải My trình làng kể về hai cô gái. Họ đối diện với nhiều thử thách trong tình yêu, dùng sự chia sẻ lẫn hy sinh để vượt qua những ích kỷ của bản thân, tìm kiếm hạnh phúc.

Theo My, quay phim bằng Vivo X80 là một trải nghiệm khá đặc biệt. Cô nói: "Cảm giác đầu tiên là lạ lẫm khi phải cầm một chiếc điện thoại nhỏ gọn để quay một chiếc phim. Thiết bị rất nhẹ nhàng, không phải tháo lắp cồng kềnh các phụ kiện khác như các máy quay lớn mỗi khi phải di chuyển bối cảnh hoặc ở nơi đông người".

Cảnh quay thực hiện bằng X80 Pro. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đội thi của đạo diễn trẻ Phạm Đình Thiện thực hiện tác phẩm "Những ông bố". Câu chuyện nói về quá trình xây dựng tình cảm mà người bố bỏ nhà đi từ lâu dành cho con gái.

Đình Thiện tập trung hơn về trải nghiệm tiện lợi khi quay phim bằng camera phone. Anh cho biết thiết bị giúp người đạo diễn thấy mình tự do, ghi lại cảm hứng sáng tạo mọi lúc mọi nơi, không cần nghĩ gì nhiều đến thiết bị đi kèm.

"Có một hôm tôi đi xe máy đúng lúc hoàng hôn rất đẹp, chỉ cần giơ máy điện thoại lên là đã có thể bắt trọn khoảnh khắc. Việc thực hiện tác phẩm cũng thú vị hơn nhiều", anh nói.

Hậu trường thực hiện một cảnh trong tác phẩm "Những ông bố". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đội của Phạm Công Phúc xây dựng kịch bản "Cô gái cực kỳ cực kỳ tốt", nói về buổi hẹn đầu tiên của hai người trẻ yêu qua mạng.

Phúc cho biết anh thấy không có sự khác biệt quá lớn khi quay với điện thoại. Âm thanh thu từ máy khá tốt nên có thể sử dụng để dựng phim. Màu của máy tốt nên nhóm chỉ cần hậu kỳ một chút.

Nhóm của Phúc thực hiện phim ngắn bằng điện thoại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tham gia chấm điểm là đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Anh thực hiện nhiều tác phẩm như: Thưa mẹ con đi, The Scent of Fish Sauce... trình chiếu tại liên hoan phim Bucheon, BFI London và Palm Springs. Cuộc thi còn có sự đánh giá của ông Xianhui Zhao - chuyên gia hình ảnh đến từ Vivo và Bertram Hoenlinger - chuyên gia nhiếp ảnh từ Zeiss - công ty về ống kính máy ảnh.

Các giám khảo chấm điểm cuộc thi. Ảnh: Vivo

