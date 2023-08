Cuộc thi khởi nghiệp cho học sinh THPT trao thưởng 200 triệu đồng

Độc giả tìm hiểu thêm về Young Entrepreneurs tại đây Little Wallet là một startup được Quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ Tikaani Partners đầu tư, VISA hỗ trợ. Công ty do hai cựu sinh viên INSEAD Global EMBA thành lập. Trong đó, Rahul Sharma là cựu công nghệ ngân hàng với hơn 25 năm kinh nghiệm fintech tại DBS và Deutsche Bank. Phoebe Trần là cựu giám đốc kinh doanh với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc cho Facebook và Google.Tại Việt Nam, Little Wallet hợp tác với VIB để cung cấp ứng dụng ngân hàng gia đình hoàn chỉnh, nâng cao trải nghiệm tài chính cho trẻ em, thanh thiếu niên và các thành viên khác.