Cuộc thi 'Gửi Tương Lai Xanh 2050' nhận hơn 40.000 bài dự thi

Cuộc thi "Gửi Tương Lai Xanh 2050" mùa 2 khép lại vòng đăng ký với 40.849 bài dự thi từ 1.765 trường Tiểu học, THCS toàn quốc, tăng gấp 2,5 lần so với mùa trước.

Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức. Các bài dự thi đến từ 34 tỉnh, thành phố; trong đó TP.HCM chiếm tỷ lệ cao nhất với 20,38%, tiếp theo là Hà Nội 16,52% và Bình Dương 6,15%. Mức tăng trưởng gần 250% so với mùa trước góp phần khẳng định sức hút của cuộc thi, khẳng định đây không chỉ là sân chơi sáng tạo nghệ thuật, ứng dụng công nghệ, mà còn là hành trình gieo mầm ý thức xanh và hành động bền vững trong cộng đồng học sinh Tiểu học, THCS trên toàn quốc.

Trong số tác phẩm dự thi, hạng mục Vẽ tranh tiếp tục chiếm ưu thế với gần 28.000 bài, tương đương 70% tổng số bài dự thi. Hạng mục Viết thư đứng ở vị trí thứ hai với số lượng đến 11.545 bài dự thi. Dù là hạng mục đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ năng hơn, hạng mục Video vẫn thu hút gần 900 bài dự thi, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng về hình thức thể hiện và cách truyền tải thông điệp trong mùa giải năm nay.

Các tác phẩm tranh vẽ từ cuộc thi "Gửi Tương Lai Xanh 2050" mùa 1 được giới thiệu trưng bày tại sự kiện "Ngày Hội Xanh 2025" do Vingroup tổ chức vào tháng 3. Ảnh: QVTLX

Tiến sĩ Lê Thái Hà (Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup), đại diện ban tổ chức chia sẻ, những con số ấn tượng ở mùa hai không chỉ thể hiện sự lan tỏa của cuộc thi, mà còn phản chiếu tinh thần của một thế hệ học sinh Việt Nam biết mơ ước, biết hành động và dám kiến tạo một tương lai xanh. Mỗi bức tranh, mỗi lá thư hay video đều là một hạt giống hy vọng, nơi các em gửi gắm tình yêu với Trái đất và khát vọng thay đổi thế giới theo cách tốt đẹp hơn.

"Với ‘Gửi Tương Lai Xanh 2050’, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng ngành giáo dục trong hành trình nuôi dưỡng thế hệ công dân xanh - những người vừa có tri thức, vừa có trái tim và trách nhiệm với hành tinh mình đang sống", bà nói.

Sau khi kết thúc vòng tỉnh - thành phố, cuộc thi sẽ bước vào vòng Sơ loại toàn quốc từ ngày 10/11 đến 30/12. Từ hơn 40.000 tác phẩm gửi về, ban giám khảo sẽ lựa chọn 450 bài thi xuất sắc nhất để tiến vào vòng Chung kết, dự kiến diễn ra từ 3/1 đến 28/2/2026. Các thí sinh sẽ trực tiếp thể hiện tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm với môi trường và khả năng đổi mới vì sự phát triển bền vững qua hình thức phỏng vấn trực tuyến. Từ đây, ban giám khảo sẽ chọn ra top 300 bài để vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Gửi tương lai Xanh 2050, dự kiến diễn ra vào ngày 7/3/2026.

Lễ trao giải cuộc thi "Gửi Tương Lai Xanh 2050" mùa đầu tiên. Ảnh: QVTLX

Cuộc thi năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,5 tỷ đồng. 300 tác phẩm xuất sắc sẽ được trưng bày tại triển lãm trong khuôn khổ Lễ tổng kết và trao giải, đồng thời, nhận giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng những phần thưởng và ưu đãi đặc biệt từ Vinschool, Vinpearl.

Bên cạnh đó, 15 trường học có số lượng và chất lượng bài dự thi nổi bật sẽ được trao giải tập thể trị giá 25 triệu đồng mỗi giải, kèm Giấy chứng nhận ghi nhận đóng góp cho phong trào "xanh" trong học đường.

Nhật Lệ