HungaryThợ đào mộ từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về TP Szekszárd, quận Tolna để dự Giải vô địch Đào mộ quốc tế.

Ở nghĩa trang Alsóvár ở Szekszárd, cách thủ đô Budapest hơn 100 km, đội Parakletosz Nonprofit Kft của Hungary dùng xẻng, cuốc và rìu để đào mộ trước sự cổ vũ của khán giả. Họ hoàn thành phần thi trong 1 giờ 33 phút 20 giây, giành ngôi vô địch năm thứ hai liên tiếp.

Cuộc thi do Hiệp hội các nhà điều hành và quản lý nghĩa trang Hungary (MTFE) khởi xướng từ năm 2008. Năm 2025, sự kiện diễn ra lần thứ 18 nếu tính cả các kỳ trong nước, nhưng chính thức được công nhận là lần thứ 8 quốc tế, quy tụ thợ đào mộ từ nhiều quốc gia.

Mỗi đội gồm hai người, chỉ sử dụng xẻng, cuốc và rìu thủ công. Họ phải đào huyệt mộ dài 2 m, rộng 0,8 m, sâu 1,6 m trong hai giờ, sau đó xúc khoảng 2,5 tấn đất trở lại để tạo gò chôn cất gọn gàng. Mộ phải có tường thẳng đứng và đáy phẳng, giống bài kiểm tra kỹ thuật xây dựng.

Ban giám khảo chấm trên thang điểm 10 các yếu tố như tốc độ, thẩm mỹ và độ chính xác. Từ năm 2022, cuộc thi bổ sung hạng mục phụ, yêu cầu trồng 24 cây hoa và tưới nước. Đây là loài hoa pansy phản ánh văn hóa Hungary, tượng trưng cho sự tưởng nhớ người đã khuất.

Không khí cuộc thi giống lễ hội dân gian châu Âu. Cả thợ chuyên nghiệp và nghiệp dư đều có thể tham gia. Phần thưởng là huy chương đúc hình xẻng, biểu tượng nghề đào mộ. Đội vô địch Parakletosz Nonprofit Kft nhận huy chương, cúp và giải thưởng tiền mặt 1.000 euro.

"Chúng tôi muốn phá bỏ định kiến về nghề này và thu hút giới trẻ tham gia, trong bối cảnh ngành thiếu lao động do hỏa táng phổ biến", József Varga, giám đốc MTFE nói.

Những thí sinh tham gia cuộc thi đào mộ ở Nghĩa trang Hungary, tháng 9/2025. Ảnh: Oddity Central

Tỷ lệ hỏa táng ở Hungary tăng từ 27% năm 1996 lên 73,54% năm 2025, làm nhu cầu đào mộ truyền thống giảm và gây thiếu hụt lao động trong ngành tang lễ. Lĩnh vực này đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực mới do công việc đòi hỏi cao về thể chất, tinh thần, ít cơ hội thăng tiến và thiếu chương trình đào tạo chuyên sâu.

Đây cũng là vấn đề chung ở châu Âu, nơi tỷ lệ lao động trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn, gồm cả tang lễ, thấp hơn mức trung bình EU 20-30% ở một số quốc gia.

Chi phí dịch vụ hỏa táng tăng 10,44% chỉ trong một năm, trong khi chi phí tang lễ nói chung tăng 15-20% mỗi năm, khiến ngành phải tìm cách thu hút lao động trẻ để duy trì chất lượng dịch vụ trong bối cảnh dân số già hóa.

Đội vô địch năm 2025 gồm hai người Hungary, László Kiss và Robert Nagy, cho biết thành công của họ đến từ thói quen rèn luyện trong công việc hàng ngày cùng trách nhiệm với công việc.

Ngọc Ngân (Theo Oddity Central)