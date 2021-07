Cuộc thi ảnh về bình đẳng giới thu hút giới nổi tiếng tham gia

Cuộc thi ảnh "Một Tôi Khác" #NewNormalNewMe do WISE tổ chức hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của nhiều người nổi tiếng.

"Một Tôi Khác" nằm trong khuôn khổ chiến dịch "He Can do" WISE tổ chức với sự tài trợ từ Chương trình Investing in Women của Chính phủ Australia hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới, lan tỏa những thay đổi tích cực nhằm vượt qua quãng thời gian khó khăn phòng chống đại dịch.

Ban tổ chức cho biết, sau 2 tuần phát động cuộc thi nhận được hơn 300 bài dự thi từ khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc với nội dung và ý tưởng thể hiện đa dạng. Nhiều người nổi tiếng như diễn viên Bình An, ca sĩ Orange, MC Quỳnh Chi hay diễn viên Thanh Hương... cũng gây bất ngờ khi tham gia cuộc thi và thể hiện những hình ảnh mới lạ của bản thân, hoàn toàn khác với chính họ trên sân khấu hoặc trong những thước phim.

Diễn viên Bình An là một trong những người nổi tiếng tham gia cuộc thi ảnh "Một tôi khác" của WISE.

Cuộc thi nhận bài dự thi tới ngày 12h trưa ngày 22/7 sẽ là không gian để cộng đồng cùng thoả sức sáng tạo, khoe những khoảnh khắc độc đáo và đầy tích cực trong đời sống hàng ngày, đồng thời có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn.

Với ca sĩ Orange, vào bếp là một hình ảnh rất khác thường ngày của cô.

Đại diện WISE cho biết "Cuộc thi hướng tới truyền đi thông điệp: Đối diện với những thử thách bất ngờ xảy đến trong cuộc đời, chúng ta luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn. Thay vì gục ngã, bi quan, tại sao chúng ta không đừng dậy, bước ra khỏi vùng an toàn để khai phá những năng lực tiềm ẩn của bản thân".

MC Quỳnh Chi chia sẻ về niềm đam mê mới với nhiếp ảnh.

Để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cũng như có cơ hội nhận giải, độc giả có tham gia cuộc thi bằng cách truy cập link, chọn một tấm hình hoặc một đoạn video thể hiện chính xác tinh thần "Một tôi khác" và làm theo hướng dẫn. 14 tác phẩm xuất sắc sẽ được ban giám khảo chọn lọc để trao các giải thưởng nhất, nhì, ba, khuyến khích và bài dự thi được khán giả yêu thích nhất.

An An