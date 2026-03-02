Cuộc thanh lọc những YouTuber kiếm tiền từ bôi nhọ ở Hàn Quốc

Tòa án Hàn Quốc gần đây ra phán quyết phạt tù các chủ kênh YouTube kiếm lợi từ nội dung giật gân hoặc bịa đặt, gây tổn hại đến danh tiếng và đời tư của người khác.

Tại Hàn Quốc, "cyber wrecker" (tạm dịch: những kẻ phá hoại trên mạng) là cách gọi mang tính miệt thị dành cho những YouTuber chuyên sản xuất và đăng tải nhanh các video về những tranh cãi đang diễn ra, thường ghép nối các thông tin chưa được kiểm chứng, cảnh quay đã chỉnh sửa và những câu chuyện sai lệch để thu hút lượt nhấp chuột. Giống như những chiếc xe tải cứu hộ (wrecker) tư nhân lao đến hiện trường tai nạn để kiếm lời từ phí kéo xe, những người sáng tạo nội dung này xuất hiện ồ ạt xung quanh các sự kiện để hút tương tác.

Theo thời gian, thuật ngữ này đã được mở rộng để bao gồm các kênh công khai bêu xấu cá nhân, khuyến khích công lý tự phát hoặc kiếm tiền từ các cáo buộc phỉ báng.

Hai phán quyết 'cảnh tỉnh'

Một phụ nữ họ Park điều hành kênh YouTube Taldeok Su-yongso đã bị truy tố vì đăng tải 23 video phỉ báng người nổi tiếng, bao gồm thành viên nhóm Ive Jang Wonyoung, hai thành viên BTS V và Jungkook, cùng một số nhân vật công chúng khác.

Ngày 29/1, Tòa án Tối cao ra phán quyết giữ nguyên bản án đối với Park, tuyên phạt hai năm tù, hoãn thi hành trong ba năm, tịch thu 210 triệu won (147.000 USD) tiền thu lợi bất chính.

Kênh YouTube này nổi tiếng vì kể chuyện bịa như thật, thường trích dẫn các bình luận ẩn danh trên mạng trong khi gọi các video này là "vì lợi ích công cộng". Một video cáo buộc rằng "vì Jang Won-young ghen tị nên màn ra mắt của một thành viên khác đã bị hủy bỏ".

Trước đó, các công tố viên lập luận rằng hành động của Park cấu thành một kế hoạch có chủ đích và sinh lợi. Trong phiên phúc thẩm năm ngoái, họ đề nghị mức án bốn năm tù, nói rằng "có rất nhiều nạn nhân, và không ai tha thứ cho bị cáo".

Trong khi vụ án của Park tập trung vào những tuyên bố bịa đặt về người nổi tiếng, phán quyết thứ hai đề cập đến một hình thức phá hoại trên mạng khác: đăng tải thông tin cá nhân dưới danh nghĩa "công lý tự phát".

Ngày 28/1, Tòa án Seoul tuyên phạt 1 năm 7 tháng tù đối với chủ kênh Narak Bogwanso vì tiết lộ tên tuổi, ảnh và nơi làm việc của những người mà anh ta cho là có liên quan đến vụ cưỡng hiếp tập thể tại trường trung học Miryang năm 2004. Một số người trong danh sách chưa từng bị điều tra về tội ác này.

Các công tố viên lập luận rằng việc tiết lộ thông tin đã gây ra tổn hại thứ cấp và khuyến khích người xem trả đũa, cấu thành hành vi trừng phạt cá nhân. Dù người điều hành đã xóa các video và ngừng hoạt động kênh khi cuộc điều tra bắt đầu, tòa án cho rằng hành vi này đã gây ra tác động tiêu cực cho xã hội.

Trong phiên tuyên án, thẩm phán cảnh báo "hành vi phá hoại trên mạng đã đạt đến mức độ nguy hiểm", nhấn mạnh rằng ngay cả thông tin chính xác cũng có thể gây hại khi được lan truyền mà không có bối cảnh hoặc cơ sở pháp lý.

Tòa án cho rằng những hành động như vậy có thể "phá hủy hoàn toàn cuộc sống thường nhật của các nạn nhân và gia đình", đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống pháp luật Hàn Quốc không cho phép các cá nhân tự áp đặt hình phạt thông qua việc phơi bày thông tin hàng loạt.

Theo các chuyên gia pháp lý, những phán quyết vừa qua phản ánh nhận thức rộng rãi hơn rằng các kênh YouTube như vậy làm mờ ranh giới giữa việc sáng tạo nội dung và gây hại có chủ đích, sự phát triển của chúng tiềm ẩn những rủi ro lâu dài nếu không được kiểm soát.

"Cả hai vụ việc thể hiện phản ứng ngày càng mạnh mẽ của hệ thống tư pháp đối với một hệ sinh thái trực tuyến ngày càng bị chi phối bởi tốc độ, sự phẫn nộ và các động cơ thương mại của thuật toán nền tảng", Won Hye-wook, giáo sư luật tại Đại học Inha cho biết.

Theo Ủy ban Bản quyền Hàn Quốc, YouTube hiện có khoảng 2,5 tỷ người dùng đăng nhập hàng tháng, người dùng tại Hàn Quốc xem YouTube trung bình 40 giờ mỗi tháng, coi đây là phương tiện truyền tải thông tin quan trọng.

Theo luật hiện hành, những người phỉ báng người khác trên mạng bằng cách tiết lộ thông tin sai sự thật hoặc thông tin đúng sự thật với ý định vu khống có thể bị truy tố về tội phỉ báng trên mạng. Tội phỉ báng trên mạng liên quan đến thông tin sai sự thật có thể bị phạt tù đến 7 năm hoặc cấm hành nghề đến 10 năm hoặc phạt tiền đến 50 triệu won; trong khi tội phỉ báng liên quan đến thông tin đúng sự thật có thể bị phạt tù đến 3 năm hoặc phạt tiền đến 20 triệu won.

Ở cấp độ nền tảng, YouTube đã tăng cường các chính sách đối với nội dung giật gân và gây tranh cãi, áp đặt các hình phạt. Tuy nhiên, nhiều kênh vẫn tìm cách lách luật bằng việc sử dụng các thuật ngữ như "được cho là" hoặc "gây tranh cãi" để tránh bị buộc tội phỉ báng và sử dụng ngôn ngữ gián tiếp để gây khó khăn cho việc truy tố.

Tuệ Anh (theo Korea Herald, Kookmin)