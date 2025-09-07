Cuộc sống xuống dốc từ khi bạn gái không chịu gặp tôi

Khi nhìn các đôi khác vui vẻ nói cười, lòng tôi quặn lại, hôm nay cũng vậy, đầu óc không tập trung được, bị va với xe khác.

Tôi 29 tuổi, làm giám sát ở công ty chế biến thức ăn chăn nuôi. Em là sinh viên năm cuối đại học ở Hà Nội. Tôi và em quen nhau trong một group tiếng Nhật, sau những comment tôi và em nhắn tin trên mạng nói chuyện về cách học, trung tâm học rồi dần dần cả những chuyện phiếm trên trời dưới biển. Tôi chủ động xin số em để nhắn tin, gọi điện những lúc em không online. Những cuộc nói chuyện giữa em và tôi kéo dài cả tiếng, tôi không nhận ra mình với em yêu nhau từ lúc nào.

Do tôi làm theo ca sản xuất, có tuần làm ngày tuần làm đêm nên chỉ thu xếp gặp em hai lần trong tháng. Khi nhà tôi xây, tôi lại phải trông nom thêm, có khi tháng gặp em một lần. Nhưng ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm em, đến gần tết lúc nhà tôi vào hoàn thiện tôi phải giục thợ làm nhanh để về trong tết, ở công ty tôi lại chịu áp lực sản lượng cuối năm, thời gian nói chuyện với em ít đi nên em giận tôi. Tôi xin lỗi em, bảo sẽ quan tâm em nhiều hơn, rồi em cũng bỏ qua, tha thứ cho tôi. Tới tết em về quê, thời gian em nhắn tin với tôi ít hơn, có khi hai ngày mới trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tôi.

Sau đó, thời gian đi làm nhiều nên tôi mệt, dù thế vẫn nhắn tin nói chuyện với em tới hơn 22h mỗi ngày. Tôi bảo em ngủ đi, tôi mệt chợp mắt xíu còn làm, em lại nói tôi không quan tâm, không còn yêu em nữa, nói những câu làm tôi buồn bực nên tôi không trả lời em. Rồi tôi lại chủ động xin lỗi, em nói không cần, không quan tâm và nhất định đòi chia tay dù tôi nói thế nào đi nữa. Giờ tôi rất buồn, đi làm không để ý được tới công việc chính vì không chú ý. Vì thế tôi đã xuất một lô hàng lỗi, bị giám đốc khiển trách và phạt. Gần một tháng em không nói chuyện với tôi rồi.

Cứ vài ngày tôi lại nhờ người làm cho nửa buổi để đi những nơi tôi với em từng đến, ngồi đó thẫn thờ. Khi nhìn các đôi khác vui vẻ nói cười, lòng tôi quặn lại, hôm nay cũng vậy, đầu óc không tập trung được, bị va với xe khác, may tôi với người ta không sao, chỉ bị xước nhẹ, xe vỡ ít nhựa. Giờ tôi không còn nghĩ được điều gì. Mong nhận được lời khuyên và chia sẻ của độc giả để tôi có thể cân bằng lại mình.

Hoàng Phong