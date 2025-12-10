Cuộc sống 'xóm Việt kiều' trên hồ Trị An

Đều đặn từ tối đến rạng sáng, ông Lê Văn Sanh, 46 tuổi cùng anh trai và hai con gái kéo lưới trên hồ Trị An. Nghề chài lưới là nguồn sống chính của gia đình 9 người, vì vậy người lớn hay trẻ nhỏ, trai gái đều phải ra hồ mưu sinh. Ba cô con gái của ông Sanh đã lấy chồng nên hai con gái kế 12 và 13 tuổi phải theo cha đi đánh cá.

Gia đình ông Sanh là một trong 155 hộ dân - phần lớn là Việt kiều từ Campuchia đang sinh sống trên hồ thủy điện ở khu vực Suối Co, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, nay là xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai.