Cuộc sống xa quê của Nhật Cường

Diễn viên hài Nhật Cường cho biết cuộc sống của anh ở Mỹ an nhàn, không nặng gánh tiền bạc và có bạn đời luôn thấu hiểu.

Con trai duy nhất của diễn viên - Nhật Thịnh - tốt nghiệp đại học vào giữa tháng 8 năm nay. Dịp này, anh lên kế hoạch đưa gia đình du lịch ở các tiểu bang Mỹ và các nước châu Âu. "Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại khi con cái trưởng thành, còn bản thân có sức khỏe tốt, nhận show đều đặn. Tôi vẫn đi diễn ở những chương trình, sự kiện nhỏ để gần gũi, kết nối trực tiếp với khán giả", Nhật Cường nói.

Con trai diễn viên lớn lên ở Mỹ nhưng nói tiếng Việt rành rọt. Anh luôn tranh thủ những dịp lễ, nghỉ hè đưa Nhật Thịnh về nước thăm ông bà, không quên nguồn cội. Để con thoải mái tâm sự với bố mẹ mọi việc trong cuộc sống, kể cả những rắc rối của bản thân, vợ chồng diễn viên cho biết luôn xem con như bạn. Trong chuyến du lịch gần đây của gia đình ở châu Âu, Nhật Thịnh đưa người yêu theo cùng.

Nhật Cường (phải) cùng vợ (thứ hai từ phải sang), con trai và bạn gái của con trong chuyến du lịch ở Thụy Điển ngày 26/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Năm 2003, vợ diễn viên sang Mỹ định cư theo diện bảo lãnh của gia đình còn anh ở lại trong nước tiếp tục hoạt động diễn xuất. Sau thời gian dài sống xa vợ con vì công việc, những năm gần đây Nhật Cường thường xuyên sang Mỹ, dành phần nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Theo diễn viên, anh may mắn có được bạn đời thấu hiểu, chấp nhận cảnh "mỗi người một nơi", chăm sóc con chu đáo và luôn hết lòng ủng hộ công việc của chồng.

"Vợ chưa bao giờ than phiền về các quyết định của tôi. Cả hai luôn đặt niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau làm chất keo kết dính cho cuộc hôn nhân", anh cho biết.

Để thích nghi cuộc sống xa quê và duy trì tình yêu với diễn xuất, Nhật Cường làm phim chiếu mạng và xây dựng kênh YouTube riêng. Anh nói không đặt nặng chuyện tiền bạc hay doanh thu từ các sản phẩm mà để chia sẻ về cuộc sống đời thường, lưu giữ kỷ niệm. Hồi tháng 7, anh đăng video về chuyến đi chụp ảnh hoa anh đào ở Washington D.C (Mỹ) cùng gia đình.

Nhật Cường và vợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

10 năm qua, anh vắng bóng trên sân khấu trong nước, tập trung lo cho gia đình tại Mỹ, làm việc trả góp tiền mua nhà, mua xe và cho con trai ăn học. Giờ đây, khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, anh có đủ thời gian và điều kiện để đầu tư cho công việc diễn xuất. "Hai năm nữa con trai tôi học xong thạc sĩ, tôi sẽ trở về nước làm phim, diễn kịch vì nhớ nghề và khán giả ở quê hương", Nhật Cường nói.

Diễn viên từng cho biết: "Tôi sống an nhàn, không phải lo lắng nhiều về tiền bạc nhờ có tích lũy, không tiêu hoang phí. Thời hoàng kim, tôi đã mua được vài mảnh đất để dành".

Nhật Cường quê Nha Trang, tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh năm 1988. Trong hơn 30 năm làm nghề, anh có nhiều vở hài kịch gây ấn tượng như Ra giêng anh cưới em, Vì sao tôi điên, Kén rể, Xích lô, Hắc Bạch công tử. Anh từng thực hiện bốn liveshow Cười để nhớ.

Tiểu phẩm "Mày láo với tao" Nhật Cường tấu hài cùng Hoài Linh, Trịnh Kim Chi trong tiểu phẩm "Mày láo với tao". Video: YouTube Phim hài hay, phim Việt hay

Hoàng Dung