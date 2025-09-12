Cuộc sống xa hoa của 'Nữ hoàng ketamine' khét tiếng Hollywood

Chuyên cung cấp ma túy cho giới thượng lưu và người nổi tiếng, Jasveen Sangha phải trả giá sau cái chết vì dùng thuốc quá liều của tài tử Matthew Perry.

Ngày 3/9, Jasveen Sangha, 42 tuổi, nhận tội với năm cáo buộc liên bang, bao gồm việc cung cấp ketamine dẫn đến cái chết của ngôi sao Friends Matthew Perry.

Jasveen dự kiến ra tòa vào cuối tháng 9 và sẽ bị tuyên án vào 10/12. Cô có thể phải chịu án tù tới 65 năm. Vì thỏa thuận nhận tội, các công tố viên cho biết sẽ đề nghị mức án thấp hơn mức tối đa.

Thỏa thuận nhận tội được đưa ra một năm sau khi các công tố viên liên bang công bố báo cáo về cái chết của Matthew sau một cuộc điều tra toàn diện.

Nguồn cung cấp ma túy khổng lồ cho giới thượng lưu Hollywood

Matthew được Kenneth Iwamasa, trợ lý sống cùng diễn viên, phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Los Angeles vào ngày 28/10/2023. Giám định y khoa kết luận ketamine là nguyên nhân chính gây tử vong.

Ketamine thường được sử dụng làm thuốc gây mê trong phẫu thuật, nhưng cũng bị lạm dụng cho mục đích khác vì có thể gây ảo giác, an thần và sử dụng kéo dài có thể dẫn đến gây nghiện. Ketamine được dùng phổ biến nhất trong giải trí, thường gọi là "Ke".

Matthew, 54 tuổi, đã vật lộn với chứng nghiện trong nhiều năm, từ thời trở thành ngôi sao lớn với vai diễn Chandler Bing trong series ăn khách Friends. Diễn viên từng trải qua hơn 12 lần cai nghiện với chi phí hơn 12 triệu USD.

Matthew sử dụng ketamine thông qua bác sĩ riêng như một phương pháp điều trị hợp pháp nhưng không theo chỉ định cho chứng trầm cảm. Diễn viên tìm kiếm nhiều ketamine hơn mức bác sĩ cho phép, điều này đã dẫn ông đến Jasveen thông qua người trung gian Erik Fleming khoảng hai tuần trước khi qua đời, theo các công tố viên.

Erik nhắn tin cho trợ lý Kenneth nói rằng ketamine của Jasveen "tuyệt vời" và cô chỉ giao dịch với người nổi tiếng và giới thượng lưu.

Công tố viên cho biết Matthew đã mua lượng lớn ketamine từ Jasveen, gồm 25 lọ với giá 6.000 USD tiền mặt bốn ngày trước khi chết. Jasveen khoe rằng đó là "hàng chất lượng cao" và đưa thêm kẹo que ketamine như một món tặng kèm cho đơn hàng lớn của nam diễn viên.

Sau đó, Matthew đã tiêm loại thuốc dễ gây nghiện này đến 27 lần chỉ trong bốn ngày, liều lượng khiến ông tử vong.

Jasveen hơi ngập ngừng khi thẩm phán hỏi liệu có biết số thuốc cô đưa cho Erik sẽ được chuyển cho Matthew hay không. "Tôi không thể chắc chắn 100%", cô nói trong phiên điều trần nhận tội. Sau đó, khi được hỏi về những lọ ketamine đưa cho Erik, cô nói thêm rằng "Tôi không biết liệu tất cả hay một số lọ" được gửi cho Matthew.

Sau khi cái chết của Matthew được báo cáo, Jasveen đã nhắn tin cho một trong những đồng phạm rằng "hãy xóa tất cả tin nhắn giữa chúng ta", nhằm tiêu hủy bằng chứng.

Luật sư của Jasveen ban đầu tuyên bố cô "chưa bao giờ gặp" và "không liên quan gì" đến Matthew. Sau khi Jasveen nhận tội, các điều tra viên tiết lộ cô ta là "nguồn cung cấp ma túy khổng lồ" cho giới thượng lưu Hollywood.

Cuộc sống hai mặt của 'Nữ hoàng ketamine'

Jasveen, mang hai quốc tịch Mỹ và Anh, lớn lên ở Calabasas, vùng ngoại ô California được biết đến là nơi sinh sống của giới nhà giàu tiếng tăm, trong đó có nhà Kardashian.

Jasveen theo học Đại học California và lấy bằng thạc sĩ tại London. Cô khoe lối sống xa hoa trên Instagram, như thưởng thức trứng cá muối trong phòng chờ máy bay riêng tại sân bay quốc tế Los Angeles, tận hưởng những kỳ nghỉ sang chảnh, tiệc tùng cùng các nhân vật đình đám Hollywood.

Jasveen thường lui tới với những người nổi tiếng ở Los Angeles, trong đó có nam diễn viên Charlie Sheen.

Jasveen Sangha thường khoe ảnh đeo trang sức, mặc đồ hàng hiệu trên Instagram cá nhân.

Cáo trạng nêu Jasveen "chỉ giao dịch với những khách hàng cao cấp và người nổi tiếng" và cất giữ ma túy tại nhà riêng ở Bắc Hollywood. Công tố viên cho biết Jasveen tự giới thiệu là người bán ma túy cho các khách hàng thượng lưu và được khách hàng gọi bằng biệt danh "Nữ hoàng ketamine".

Trước khi bị bắt vì cái chết của Matthew, Jasveen bị Cục Phòng chống ma túy (DEA), đơn vị điều tra tội phạm giết người của Sở Cảnh sát Los Angeles và Cơ quan Thanh tra Bưu chính Mỹ (USPIS) biết đến là "kẻ buôn bán ma túy số lượng lớn".

Khi đột kích nhà Jasveen vào tháng 3/2024, cảnh sát tìm thấy lượng lớn chất cấm bao gồm 79 liều ketamine, 1.978 g methamphetamine, cocaine và các chai Xanax (thuốc kê đơn để điều trị bệnh rối loạn lo âu).

Sau khi thu giữ điện thoại của Jasveen, cảnh sát tìm thấy đoạn video ghi lại cảnh cô ta "nấu" ketamine và các cuộc trò chuyện liên quan đến việc "bán methamphetamine dạng viên nén và ketamine".

Trong một tin nhắn, cô ta yêu cầu người mua gửi "958,51" vào tài khoản PayPal để đổi lấy ma túy và lưu ý: "Tôi nghĩ bạn sẽ thích những thứ này nhưng hãy nhớ rằng chúng có hàm lượng gấp đôi".

Jasveen cũng thừa nhận bán bốn liều ketamine cho Cody McLaury, người đàn ông chết vì dùng thuốc quá liều vào tháng 8/2019, vài giờ sau khi họ trao đổi. Sau khi Cody qua đời, một thành viên trong gia đình nhắn tin cho Jasveen: "Loại ketamine mà cô bán cho anh trai tôi đã giết chết anh ấy". Cô ta sau đó tìm kiếm trên Google "ketamine có thể được liệt kê là nguyên nhân gây tử vong không".

Tang vật cảnh sát thu giữ tại nhà Jasveen Sangha. Ảnh: Mega

Đế chế ma túy giúp Jasveen chi trả cho tủ đồ hiệu và những kỳ nghỉ xa xỉ đã sụp đổ sau khi cái chết bi thảm của Matthew được xác định có liên quan đến ketamine do cô ta cung cấp.

Những người thân cận chia sẻ rằng "hoàn toàn sốc" trước tin Jasveen bị bắt vì buôn bán ma túy. Theo họ, Jasveen xuất thân từ một gia đình giàu có, luôn mặc những bộ quần áo hàng hiệu đẹp nhất.

Nhà thiết kế nội thất Clancy Carter, quen biết Jasveen từ năm 2008, cho biết: "Cô ấy có một gia đình luôn quan tâm chăm sóc, chưa bao giờ phải thiếu tiền. Cô ấy có bất động sản ở Anh, luôn đi du lịch và vui chơi cùng gia đình. Tôi không bao giờ nghĩ cô ấy sẽ làm điều gì đó như thế này".

Trên mạng xã hội, Jasveen luôn xuất hiện sành điệu, thu hút nhiều người hâm mộ ca ngợi là "nữ hoàng", "nữ thần", "cô mèo gợi cảm". Jasveen tự mô tả là "người quản lý" trong lĩnh vực nghệ thuật, sự kiện và âm nhạc và tốt nghiệp Trường Kinh doanh Hult ở London với bằng thạc sĩ vào năm 2010.

Clancy Carter cho biết nhờ công việc marketing và tổ chức sự kiện, Jasveen đã tiếp cận được với những khách hàng siêu giàu và người nổi tiếng, đồng thời được tham dự các lễ trao giải như Quả Cầu Vàng và Oscar.

Jasveen Sangha vẫn khoe ảnh du lịch bằng máy bay riêng cho đến khi bị bắt. Ảnh: Instagram

Tháng 11/2023, hai tuần sau khi Matthew qua đời, Jasveen được nhìn thấy đang nhâm nhi rượu martini tại khách sạn Mandarin Oriental ở Tokyo, nơi có giá phòng suite gần 1.500 bảng Anh một đêm.

Bốn tháng sau, vào tháng 2/2024, Jasveen tắm nắng bên hồ bơi tại một khu nghỉ dưỡng ven biển ở Playa del Carmen, Mexico, và chia sẻ ảnh tự sướng khi đang uống nhiều loại cocktail.

Vài ngày trước khi bị bắt, Jasveen tổ chức sinh nhật lần thứ 41 tại một quán bar ở Hollywood cùng bạn bè. Không ai hay biết về cuộc đột kích của cảnh sát cũng như những cáo buộc đang treo lơ lửng trên đầu cô ta.

Và chỉ vài giờ trước khi bị bắt, Jasveen vẫn khoe kiểu tóc mới với những lọn tóc highlight tím và hồng.

Bốn đồng phạm bị bắt cùng Jasveen là hai bác sĩ Salvador Plascencia và Mark Chavez, kẻ trung gian Erik Fleming và trợ lý Kenneth Iwamasa. Cả năm đều thừa nhận tội lỗi trong cái chết do dùng thuốc quá liều của Matthew.

Tuệ Anh (theo AP, The Sun)