Cuộc sống vợ chồng Vân Trang bên bốn con nhỏ

Diễn viên Vân Trang cho biết bạn đời phụ trách việc học hành của các con, còn cô lo phần chăm sóc với sự hỗ trợ của bố mẹ chồng.

Vân Trang cùng các con quây quần chúc mừng sinh nhật chồng - doanh nhân Hữu Quân - tròn 41 tuổi, hôm 26/11. Người đẹp thấy hạnh phúc và viên mãn khi tổ ấm nhỏ "đủ nếp đủ tẻ", luôn rộn ràng tiếng cười, có bạn đời che chở, hỗ trợ trong cuộc sống, công việc.

Vân Trang tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản cho chồng tại nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ khi có con thứ tư, bé trai Quintin, hơn một tuổi, cuộc sống của vợ chồng diễn viên bận rộn hơn trước. Lịch trình hàng ngày của Vân Trang và chồng phân chia rõ ràng để đảm bảo các con luôn có bố mẹ bên cạnh. Buổi sáng, doanh nhân Hữu Quân thức dậy sớm đưa bé đầu lòng, Queenie, chín tuổi, đi học. Vân Trang sẽ lo cho con gái song sinh Quinanna và Quinita, bốn tuổi, đến nhà trẻ. Diễn viên hạn chế nhận các công việc phải đi suốt ngày như đóng phim truyền hình, chỉ tham gia những show có thể sắp xếp được thời gian để toàn tâm chăm sóc con. Lúc trước, người đẹp từng hết lòng vì sự nghiệp diễn xuất, giai đoạn này mục tiêu của cô là tổ ấm nhỏ.

Cả hai may mắn có được sự hỗ trợ tận tình từ ông bà nội ngoại. Bố mẹ chồng Vân Trang sống sát bên nên tiện cho việc chăm cháu. Theo diễn viên, nếu không có sự giúp đỡ của họ, chỉ việc lo ăn uống, tắm rửa cho các con cũng đủ hết ngày. Vợ chồng cô thi thoảng gửi con sang nhà bố mẹ để có thời gian riêng, giữ "lửa" tình yêu. Họ đi ăn cùng bạn bè hoặc xem phim.

Trong việc nuôi dạy bốn con, cả hai sử dụng những phương pháp bù trừ cho nhau. Chồng Vân Trang thường nghiêm khắc, rèn từng bé vào nề nếp, ngược lại diễn viên mềm mỏng, lắng nghe và trò chuyện để giữ tâm lý các con thoải mái.

vợ chồng Vân Trang tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai Chồng Vân Trang thể hiện tình cảm với vợ trong tiệc thôi nôi con trai hồi tháng 10 năm nay. Video: Nhân vật cung cấp

Trải qua 10 năm chung sống, cả hai không tránh được những bất đồng. Vợ chồng diễn viên đối lập nhau về tính cách và quan niệm thẩm mỹ. Doanh nhân Hữu Quân thích sự đơn giản, ngay hàng thẳng lối, còn Vân Trang lại theo trường phái phá cách. Sự khác biệt này từng tạo ra những thử thách khi cả hai cùng mở dịch vụ làm đẹp. Diễn viên muốn làm hành lang cửa tiệm với một bên tường thẳng và một bên phải cong vào. Điều này khiến bạn đời cô cảm thấy "gu của vợ khác người". Vân Trang thích giao lưu, sống độc lập, trong khi chồng cô chú trọng đến tình cảm, thường có nhu cầu kiểm soát người khác.

Bí quyết duy trì hạnh phúc gia đình của vợ chồng diễn viên nằm ở sự nhường nhịn. Trong hầu hết trường hợp, doanh nhân Hữu Quân chiều theo ý vợ. Đây là cách anh thể hiện tình cảm với bạn đời khi cô hy sinh nhiều thứ, sinh cho anh có bốn con ngoan ngoãn, đáng yêu.

Chồng diễn viên cũng trở thành hậu phương vững chắc, sẵn sàng thực hiện những ước mơ, đam mê của vợ. Biết Vân Trang yêu thích vườn tược, anh đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái ở Tiền Giang (Đồng Tháp mới) rộng 50.000 m² cho cô quản lý. Anh cũng không hỏi đến thu nhập của vợ, để cô thoải mái chi tiêu theo ý thích, đứng sau tư vấn về cách vận hành việc kinh doanh. Diễn viên biết ơn vì có chồng và gia đình ủng hộ, cho cô cảm giác an tâm rằng dù làm sai thì vẫn có chỗ dựa, có người lo cho mình.

"Chúng tôi đều ý thức được rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân là học cách thích nghi với nhau, đó mới chính là bài học lớn nhất", cô cho biết.

Gia đình Vân Trang chụp ảnh Tết 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vân Trang, 35 tuổi, là gương mặt gây chú ý trên màn ảnh nhỏ miền Nam, đóng nhiều phim truyền hình như Dù gió có thổi, Sông dài và điện ảnh gồm Saigon Yo!, Cô dâu đại chiến, Scandal: Bí mật thảm đỏ. Diễn viên kết hôn đầu năm 2016, sinh con gái đầu lòng tháng 10 cùng năm. Tháng 11/2021, Vân Trang sinh đôi con gái. Năm ngoái, cô sinh con thứ tư. Năm 2022, cô trở lại màn ảnh rộng sau ba năm với phim kinh dị Chuyện ma gần nhà.

Vân Trang trong phim "Cô dâu đại chiến 2" Vân Trang hát "Duyên phận" trong phim "Cô dâu đại chiến 2". Video: Galaxy

Hoàng Dung