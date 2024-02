Cuộc sống vợ chồng son của 'tiên đồng ngọc nữ' Thái Lan

Pattie Ungsumalynn - mỹ nhân đóng "Tuổi nổi loạn" - được tài tử Dan Worrawech chiều chuộng, đưa du lịch khắp thế giới.

Đầu tháng 2, Pattie Ungsumalynn thông báo đang ở những tháng đầu thai kỳ, sức khỏe ổn định. Ảnh cô và chồng tạo dáng trái tim trước bụng nhận gần một triệu lượt thích và 12.000 bình luận trên Instagram. Nhiều nghệ sĩ Thái chúc mừng Dan - Pattie, trong đó có "Thiên thần nội y" Chompoo Araya, Baifern Pimchanok - nữ chính Chiếc lá cuốn bay, tài tử Nine Naphat, "Hoàng tử trong mơ" Push Puttichai.

Cặp sao nói hạnh phúc khi sắp trở thành bố mẹ. Dan - Pattie bén duyên khi đóng phim "Điệp viên" năm 2009, sau đó nhiều lần đóng tình nhân, vợ chồng trong "Yêu từ thứ 7 tới thứ 2", "Lễ tình nhân ngọt ngào", "Nàng dâu bão táp"...

Theo Thairath, Dan - Pattie đón năm mới cùng đại gia đình ở Bangkok vào ngày 30 Tết. Dan nói muốn bà xã tận hưởng không khí mát mẻ, yên bình, tâm lý thoải mái nhất. Ngày ba buổi, anh tự lên thực đơn, thuê đầu bếp nổi tiếng chế biến và dỗ dành Pattie ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng cho mẹ lẫn thai nhi.

Pattie tiết lộ hạnh phúc khi được chồng chiều chuộng, quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ và đưa du lịch nhiều nơi trên thế giới. Cả hai yêu chó mèo, thường đưa thú cưng đến công viên hay dạo biển.

Trong cuộc phỏng vấn đầu năm nay, Dan cho biết thời điểm hạnh phúc nhất sau một ngày bận rộn: Về nhà ngắm vợ vui chơi ngoài vườn, tập thể dục. Trong mắt anh, Pattie mãi mãi tuổi 18, hồn nhiên, hay cười và đẹp trong mọi khoảnh khắc. Cặp sao hẹn hò từ năm 2009, tổ chức hôn lễ tối giản hồi cuối 2022. Theo Bangkok Post, Dan - Pattie được truyền thông, khán giả gọi là "tiên đồng ngọc nữ" vì tương xứng ngoại hình, tài năng.

Dan đăng ảnh dỗ dành vợ ăn thêm trong chuyến du lịch vịnh biển Khao Takiab, Thái Lan.

Trên Instagram, Dan nói vợ chồng anh vốn khác biệt tính cách, nếu không thấu hiểu, dễ dẫn đến tranh cãi như nhiều đôi khác. Thay vì hơn thua với bạn đời, anh học cách bao dung và luôn sắp xếp thời gian song hành cô trong mọi sự kiện. Cả hai cũng thống nhất dẹp bỏ cái tôi, phơi bày mặt xấu ngay từ đầu, không giấu nhau điều gì.

Tháng 12/2023, cặp uyên ương kỷ niệm chặng đường dài bên nhau ở biển - điểm đến cả hai yêu thích. "14 năm, tình yêu đôi ta chưa từng phai nhạt", Pattie viết trên trang cá nhân.

Cặp sao đăng ảnh mừng 14 năm bên nhau hồi tháng 12/2023. Dan là mối tình đầu của Pattie. Lúc nhận lời yêu, cô mới sang tuổi 18.

Tròn một năm ngày cưới hồi tháng 11/2023, Dan đưa vợ đến Đan Mạch, Thụy Điển, chụp cho cô hàng trăm bức ảnh. Với vợ chồng sao, mỗi chuyến đi đều là tuần trăng mật, họ muốn "gom khoảnh khắc đẹp vào hộp ký ức, sau này kể lại cho con cháu".

"Hôm nay đôi ta kỷ niệm một năm cưới. Cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Cuộc sống chúng mình giống chuỗi phim dài tập vừa bắt đầu. Trước khi kết thúc có hậu, chắc chắn em và anh sẽ phải đối mặt loạt thử thách mới, cùng học hỏi, trưởng thành. Nhưng em tin tình yêu chúng ta dành cho nhau ngày một nhiều, nó sẽ giúp chúng ta vượt mọi chông gai", Pattie nói.

Trong khi đó, Dan Worrawech đăng video vợ chồng dạo chơi cùng thông điệp: "Anh từng nói muốn nắm tay em đi dạo cho đến khi về già. Do đó, anh không dễ dàng bỏ cuộc và chắc chắn sẽ nắm chặt tay em thế này thật lâu".

Cuộc sống vợ chồng son của 'Tiên đồng ngọc nữ' Thái Lan Dan nắm tay vợ dạo phố. Theo Thairath, Dan từng nói trân trọng mối tình này vì Pattie luôn chung thủy, quan tâm anh. "Rất nhiều chàng trai giàu có tán tỉnh cô ấy, dù biết chúng tôi đã bên nhau nhiều năm. Tôi hạnh phúc vì cô ấy chỉ hướng về tôi", anh cho hay.

Dan Worrawech Danuwong, 40 tuổi, được gọi là "ngôi sao đa tài". Anh hoạt động nghệ thuật từ năm 17 tuổi, là giọng ca chính nhóm nhạc huyền thoại Thái Lan - D2B, giỏi vũ đạo, nhạc cụ (piano, sáo, guitar), tự sản xuất nhạc, thu âm và viết lời ca khúc. Loạt nhạc phẩm solo của anh được nhiều fan thuộc nằm lòng.

Về diễn xuất, Dan tham gia hơn 50 phim, được giới chuyên môn nước này đánh giá cao. Các phim điện ảnh lẫn truyền hình do anh làm đạo diễn kiêm biên kịch đều vào top ăn khách như: Love in the rain, Fabulous 30 the series, I sea U, Love beyond frontier và Blacklist.

Pattie, 33 tuổi, tên thật Ungsumalynn Sirapatsakmetha, là người Thái gốc Hoa, làm mẫu ảnh từ năm 16 tuổi. Cô có lượng fan đông đảo nhờ tiếng vang của phim Tuổi nổi loạn (bản điện ảnh lẫn truyền hình, vai lớp trưởng học giỏi, ngoan hiền), Chuyện tình Bangkok, Hoàng cung.

Thiên Lam

Ảnh: video: Instagram Pattieung, Danworrawech