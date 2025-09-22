Cuộc sống vợ chồng của cặp song sinh dính liền

MỹMột người kết hôn, người chị em song sinh dính liền còn lại thường xuyên đeo tai nghe để tạo không gian riêng tư, tôn trọng hạnh phúc của chị gái và anh rể.

Carmen Andrade và Lupita là chị em song sinh dính liền ở bang Connecticut. Năm 2020, cô chị Carmen gặp chàng trai tên McCormack trên ứng dụng hẹn hò. Họ kết hôn tháng 10/2024.

Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, Carmen giơ nhẫn cưới thông báo tin vui còn cô em Lupita nhấn mạnh "chỉ mình chị gái tôi lập gia đình". "Tôi là người vô tính. Tôi không có ý định kết hôn", cô nói.

Giải đáp thắc mắc của mọi người về đời sống tình cảm, Lupita cho biết cô thường dùng tai nghe và điện thoại khi vợ chồng Carmen trò chuyện riêng hoặc thân mật.

"Tôi không quan tâm. Tôi chỉ mong chị mình hạnh phúc", cô nói.

Carmen cũng khẳng định nếu có những phút em gái không thoải mái, cô cũng rất thấu hiểu.

Carmen (ở giữa) cùng chồng Daniel McCormack và em gái Lupita. Ảnh nhân vật cung cấp

Anh McCormack cho biết đời sống tình cảm và tình dục của hai vợ chồng là chuyện riêng tư, từ chối chia sẻ.

Carmen kể chồng cô là người khác biệt so với những đàn ông từng kết nối trên ứng dụng hẹn hò. "Trong khi những người khác tò mò về chuyện tình dục, anh ấy không hề hỏi han", Carmen nói.

Cặp chị em sinh đôi dính liền này không thể có con do bị lạc nội mạc tử cung. "Tôi dùng thuốc chặn hormone nên cũng không có kinh nguyệt", Carmen giải thích.

Hai chị em dính liền phần thân, chung xương chậu và hệ sinh sản. Mỗi người có hai tay nhưng chỉ có một chân. Họ có 256.000 người theo dõi trên mạng xã hội và thường xuyên chia sẻ trải nghiệm sống nhằm nâng cao nhận thức về những khó khăn người khuyết tật phải đối diện.

"Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi về cơ thể và chuyện riêng tư. Nhưng mọi người cần nhớ rằng chúng tôi không chỉ là cặp song sinh dính liền, chúng tôi còn là những cá nhân độc lập", Carmen nói.

Nhật Minh (Theo Metro/Sun)