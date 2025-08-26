Cuộc sống tuổi đôi mươi của Hoa hậu Tiểu Vy

Hoa hậu thực hiện bộ ảnh đón sinh nhật theo phong cách trẻ trung.
"So với bảy năm trước lúc mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, tôi thay đổi nhiều về suy nghĩ, tư duy, cách thể hiện bản thân trước công chúng. Cơ hội mới trong công việc lẫn các mối quan hệ giúp tuổi thanh xuân của tôi thêm ý nghĩa", cô nói.
Tiểu Vy tạo dáng tại tiệc mừng tuổi mới, ngày 25/8.
Bước vào showbiz lúc 18 tuổi, Tiểu Vy từng trải qua bỡ ngỡ, có nỗi sợ nhất định. Cô cho biết sau khi trao lại vương miện hoa hậu vào năm 2020, cô mới bắt đầu thích ứng môi trường, dần tự tin khi tự khám phá nhiều khía cạnh mới ở bản thân.
Giữa "rừng" hoa hậu trong làng giải trí, Tiểu Vy được nhiều khán giả nhận xét giữ sức hút nhờ nét tươi trẻ, không ồn ào, thị phi.
Cô sinh năm 2000, quê Đà Nẵng, cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-90 cm. Năm 2022, Tiểu Vy từng thắng danh hiệu Mỹ nhân của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm.
Sắc vóc Tiểu Vy ở tuổi 25.
Tiểu Vy hiện đắt show sự kiện, là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Trong ảnh, cô tham dự chương trình thời trang cùng mỹ nhân Thái Lan - Mai Davika, hồi đầu tháng 8 ở TP HCM.
Cô thường giữ vị trí vedette show thời trang, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế tên tuổi trong nước.
Tiểu Vy diễn kết bộ sưu tập Nơi pháo hoa rực rỡ của nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son, ngày 20/7 ở TP Đà Nẵng.
Người đẹp trên sàn runway.
Hoa hậu lấn sân điện ảnh ba năm qua, từng tham gia Đảo độc đắc (2022), Mai - dự án đạt doanh thu kỷ lục của làng phim Việt với hơn 500 tỷ đồng.
Dịp Tết 2025, Tiểu Vy thủ vai chính trong Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Cô vào vai Quỳnh Anh - một người vợ nghi ngờ chồng ngoại tình, phải nhờ đến sự giúp đỡ của hội bạn để tìm lời giải đáp. Hoa hậu xem cơ hội là bước ngoặt để khẳng định mối duyên với điện ảnh.
Trấn Thành nhận xét Tiểu Vy nỗ lực, ham học hỏi nên quyết định giao vai quan trọng. Trước khi thử sức với diễn xuất, Tiểu Vy dành nhiều tháng tham gia các lớp đào tạo.
Cô cho rằng đài từ, cách bộc lộ cảm xúc của bản thân trước ống kính còn hạn chế, muốn cải thiện trong tương lai. "Hiện tôi nghiêm túc trong định hướng phát triển, xem diễn xuất là nghề nên sẽ theo đuổi đến cùng", cô nói.
Hậu trường Tiểu Vy đóng Bộ tứ báo thủ cùng Quốc Anh.
Ngoài tham gia hoạt động giải trí, hoa hậu gắn bó với nhiều chương trình nhân ái, dự án cộng đồng. Gần đây, cô xây dựng Vy ơi với nội dung giúp đỡ người già, vô gia cư hoặc mang đồ dùng học tập đến với trẻ em nghèo.
Quá trình chuẩn bị, thực hiện dự án Vy ơi của Trần Tiểu Vy.
Về cuộc sống riêng, Tiểu Vy nói thích sự bình yên, nhẹ nhàng. Cô hiện là trụ cột kinh tế của gia đình. Nhiều năm qua, công việc ổn định giúp người đẹp có nguồn thu nhập tốt, đủ lo cho bố mẹ và em trai. Cuối năm 2023, cô mua nhà cho bố mẹ ở quê, hoàn thiện vào năm 2024, giúp họ có cuộc sống thoải mái, sung túc hơn.
Hiện Tiểu Vy sinh sống, làm việc chủ yếu ở TP HCM. Thỉnh thoảng, cô đón người thân vào chơi, đưa họ đi ăn uống hoặc du lịch.
Hình ảnh Tiểu Vy ở đời thường.
Hoa hậu có hội bạn thân toàn mỹ nhân như Diễm Trang, Thúy An, Tường San. Thỉnh thoảng, họ tụ tập ăn uống, pha trò vui vẻ.
Tiểu Vy tự nhận đã đến tuổi lấy chồng. Tuy nhiên, cô không gặp áp lực, muốn để mọi thứ phát triển tự nhiên, theo duyên số. Bố mẹ hoa hậu cũng không hối thúc nên Tiểu Vy chọn ưu tiên xây dựng sự nghiệp trước.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp