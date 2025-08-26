Cuộc sống tuổi đôi mươi của Hoa hậu Tiểu Vy

Giữa "rừng" hoa hậu trong làng giải trí, Tiểu Vy được nhiều khán giả nhận xét giữ sức hút nhờ nét tươi trẻ, không ồn ào, thị phi.

Cô sinh năm 2000, quê Đà Nẵng, cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-90 cm. Năm 2022, Tiểu Vy từng thắng danh hiệu Mỹ nhân của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm.