Cuộc sống tuổi 30 của Hoài Lâm

Anh ghi hình cùng diễn viên Quang Tuấn khi trở lại màn ảnh rộng sau bảy năm với phim Thiên đường máu (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường). Tác phẩm xoay quanh những nạn nhân bị lừa khi sang nước ngoài làm việc, dự kiến khởi chiếu cuối năm.



Quang Tuấn nói lần đầu đóng chung, anh bất ngờ khi thấy Hoài Lâm nhập tâm. "Tôi đóng phim khá nhiều nên đôi khi bị nhận xét diễn kỹ thuật quá, còn Lâm diễn rất tự nhiên. Nét mộc mạc của cậu ấy là điều nhiều đạo diễn đang cần", anh nói.