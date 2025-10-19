Cuộc sống tuổi 30 của Hoài Lâm

Hôm 14/10, anh góp mặt trong buổi ra mắt phim Nhà ma xó ở TP HCM để ủng hộ đạo diễn Trương Dũng và êkíp. Các đồng nghiệp như đạo diễn Vương Khang, diễn viên Quang Tuấn mừng khi thấy ca sĩ tươi tắn, dạn dĩ trước ống kính sau gần hai năm hạn chế đi sự kiện.
Hoài Lâm được fan vây quanh, hỏi thăm sức khỏe. Gần đây, anh giảm 10 kg bằng chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện, nhờ đó vóc dáng gọn gàng hơn. Quản lý Hoài Lâm cho biết anh muốn làm mới bản thân, xây dựng hình ảnh tích cực để cuộc sống dần ổn định.
Hoài Lâm hát Má thương con hoài ở buổi ra mắt phim hôm 14/10. Video: Mai Nhật
Hoài Lâm trong hậu trường một đêm nhạc phòng trà giữa tháng 10. Gần đây, anh biểu diễn thường xuyên hơn ở một số mini show, song chọn lọc kỹ lời mời.
Cuối năm ngoái, anh gặp sự cố sức khỏe, phải hủy hai đêm nhạc tại TP HCM, ngưng hát ba tháng. Hoài Lâm cho biết may mắn có bố mẹ bên cạnh chăm sóc, đưa ra những lời khuyên giúp anh vượt qua bế tắc.
Hoài Lâm hát Về đâu mái tóc người thương (nhạc sĩ Hoài Linh). Video: Nhân vật cung cấp
Ca sĩ thể hiện tình cảm với nghệ sĩ Thanh Hằng khi thu âm ca khúc Má thương con hoài (sáng tác: Phạm Hồng Biển) cuối tháng 8. Hoài Lâm cho biết chủ động trong công việc, từ cách chọn bài, xử lý ca khúc đến định hướng phong cách biểu diễn.
Anh ghi hình cùng diễn viên Quang Tuấn khi trở lại màn ảnh rộng sau bảy năm với phim Thiên đường máu (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường). Tác phẩm xoay quanh những nạn nhân bị lừa khi sang nước ngoài làm việc, dự kiến khởi chiếu cuối năm.
Quang Tuấn nói lần đầu đóng chung, anh bất ngờ khi thấy Hoài Lâm nhập tâm. "Tôi đóng phim khá nhiều nên đôi khi bị nhận xét diễn kỹ thuật quá, còn Lâm diễn rất tự nhiên. Nét mộc mạc của cậu ấy là điều nhiều đạo diễn đang cần", anh nói.
Hoài Lâm quay bối cảnh miền Tây cùng nghệ sĩ Hạnh Thúy giữa tháng 9. Ca sĩ hiện sống chủ yếu ở Vĩnh Long vì thích không khí miệt vườn, thỉnh thoảng di chuyển giữa quê nhà và TP HCM để biểu diễn.
Đầu tháng 10, anh về đền thờ tổ nghề của nghệ sĩ Hoài Linh ở TP HCM nhân dịp giỗ tổ sân khấu, hội ngộ ca sĩ TiTi (thứ hai từ trái qua).
Hoài Lâm cho biết thời gian tới hướng đến hình ảnh ca sĩ phòng trà, tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, hạn chế ồn ào đời tư.
Anh bắt đầu nổi tiếng sau khi đoạt quán quân Gương mặt thân quen 2014. Năm 2017, ca sĩ yêu Bảo Ngọc - cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc và ít hoạt động hơn. Cuối 2018, Hoài Lâm dừng ca hát về quê chữa bệnh. Cuối năm 2019, quan hệ tình cảm rạn nứt, anh tiếp tục ở ẩn.
Năm 2020, Hoài Lâm gây sốt với bản hit Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi (Nguyễn Minh Cường), sau hai năm xa sân khấu. Anh chiến thắng hạng mục Ca khúc của năm tại giải Cống hiến và đoạt giải Làn Sóng Xanh cùng năm. Ngoài ca hát, anh tham gia các phim Quý tử bất đắc dĩ (2015), Tía tôi là cao thủ (2016), Yêu em bất chấp (2018).
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp