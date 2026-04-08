Cuộc sống tuổi 28 của Trúc Anh 'Mắt biếc'

Hồi tháng 3, diễn viên tốt nghiệp khoa Quản trị Truyền thông, Đại học Greenwich Việt Nam (TP HCM). Trúc Anh xúc động khi cầm tấm bằng sau nhiều năm đèn sách. Cô từng phải bảo lưu một số học phần để đảm bảo lịch đóng phim, đến nay mới hoàn thành việc học. Sau tốt nghiệp, cô dự định tiếp tục diễn xuất, cũng như hy vọng vận dụng kiến thức đã học vào công việc.
Trúc Anh bên bà nội và cậu. Với diễn viên, gia đình là điểm tựa trong cuộc sống, truyền động lực giúp cô theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hơn 15 năm trước, mẹ cô từng bán cơm tấm, mỗi dĩa lời 2.000 - 3.000 đồng, song vẫn dành dụm tiền cho con đi học tiếng Anh và các kỹ năng.
Trúc Anh cho biết đang nỗ lực giảm cân. Năm ngoái, có lúc cô nặng hơn 80 kg do uống thuốc điều trị rối loạn cảm xúc. Bằng cách tập gym, cardio kết hợp chế độ ăn không dầu mỡ, kiêng đồ ngọt, diễn viên dần giảm hơn 10 kg, xuống dưới 70 cân. Cô nói không muốn giảm quá nhanh vì sợ ảnh hưởng đến thể trạng.
Trúc Anh tập luyện để giảm cân, trong video quay đầu tháng 4. Video: Nhân vật cung cấp
Diễn viên nói tự tin với ngoại hình hơn sau khi được khán giả, gia đình động viên. Cô từng gặp khủng hoảng vì sự cố sức khỏe, dẫn đến rụng tóc, rạn da. Lúc ấy, cô dừng hoạt động mạng xã hội, cô lập bản thân. Lời khuyên của mẹ dần giúp cô vực dậy tinh thần: "Mẹ không bao giờ hết hy vọng ở con, nên mẹ mong con đừng hết hy vọng với chính mình".
So với một năm trước, Trúc Anh thấy cô sống tích cực hơn, học cách nuôi dưỡng cảm xúc từ bên trong. Cô thoải mái chia sẻ cuộc sống cá nhân với khán giả, nhất là câu chuyện cải thiện vóc dáng.
Diễn viên hiện chủ yếu chụp ảnh look-book, dự sự kiện quảng cáo cho một số thương hiệu chăm sóc da, trong lúc chờ vai diễn phù hợp.
Diễn viên diện áo dài dịp Tết Bính Ngọ. Trúc Anh nói một thời gian dài không mua đồ mới vì mặc cảm ngoại hình, gần đây mới tự tin diện trang phục yêu thích.
Trúc Anh trong trích đoạn MV Slaydee - ra mắt cuối năm 2025. Video: YouTube Phương Vy
Cuối năm ngoái, cô tham gia MV Slaydee của ca sĩ Phương Vy, ca khúc truyền thông điệp về nỗ lực vượt qua những lời miệt thị ngoại hình. Phương Vy cho biết mời Trúc Anh góp mặt vào sản phẩm vì thích nét đẹp trong sáng của cô từ thời Mắt biếc, đồng thời chứng kiến cách diễn viên đứng dậy sau những tổn thương.
Sắc vóc Trúc Anh lúc mới vào nghề. Cô từng tham gia phim Ngốc ơi tuổi 17 và một số dự án web-drama, trước khi tỏa sáng qua vai Hà Lan trong phim Mắt biếc (2019). Cô vào vai cô gái làng quê Đo Đo được Ngạn (Trần Nghĩa) đem lòng yêu. Vẻ đẹp trong trẻo với đôi mắt to tròn, Trúc Anh trở thành một trong những gương mặt trẻ gây chú ý lúc bấy giờ.
Tác phẩm đạt doanh thu 180 tỷ đồng, trở thành bệ phóng cho Trúc Anh. Cô tiếp tục tham gia một phim khác của Victor Vũ - Thiên thần hộ mệnh, đóng cùng ca sĩ Amee, Salim, góp mặt trong phim truyền hình Đánh cắp số phận.
Trúc Anh trong trailer phim Mắt biếc (2019). Video: Đoàn phim cung cấp
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp