Cuộc sống tuổi 28 của Trúc Anh 'Mắt biếc'

Hồi tháng 3, diễn viên tốt nghiệp khoa Quản trị Truyền thông, Đại học Greenwich Việt Nam (TP HCM). Trúc Anh xúc động khi cầm tấm bằng sau nhiều năm đèn sách. Cô từng phải bảo lưu một số học phần để đảm bảo lịch đóng phim, đến nay mới hoàn thành việc học. Sau tốt nghiệp, cô dự định tiếp tục diễn xuất, cũng như hy vọng vận dụng kiến thức đã học vào công việc.