Cuộc sống tự tại của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, 63 tuổi, mong luôn khỏe mạnh, ngày ngày làm bạn với chiếc xe máy đi diễn, sống vui bên con trai.

Xuất hiện ở lễ giỗ tổ nghề tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM hôm 3/10, nghệ sĩ cho biết may mắn vẫn còn khán giả yêu thương, nhớ đến ông. Diễn viên được công chúng biết đến với lối diễn hài duyên dáng, gần đây là vai phụ trong phim điện ảnh Tử chiến trên không.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc ở tuổi 63. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hơn 20 năm qua, Tiểu Bảo Quốc một mình nuôi con trai ăn học. Ông cho biết cuộc hôn nhân đổ vỡ vì có những khác biệt trong quá trình chung sống. Diễn viên từng mong muốn có người đồng hành nhưng không tính đi thêm bước nữa vì sợ người phụ nữ bên cạnh phải lo toan nhiều thứ. "Tôi chọn sống lẻ bóng trong tâm thế chủ động nên không ưu phiền hoặc quá nặng nề. Nhờ vậy tôi chuyên tâm nuôi dạy con trưởng thành", ông nói.

Với trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ, nghệ sĩ chăm chỉ làm nghề, sống tiết kiệm. Ông thường đi chợ tự nấu ăn, tránh tiêu xài phung phí. Tiểu Bảo Quốc vẫn dùng chiếc xe máy cũ đi diễn, đón nhận niềm vui từ tình cảm, sự trân quý của khán giả.

Hiện con trai Tiểu Bảo Quốc đã tốt nghiệp đại học, làm về ngành thiết kế đồ họa, có thể tự lo bản thân. Ông nói không còn gánh nặng gia đình, chỉ mong đến ngày chứng kiến con kết hôn, có cháu.

Nghệ sĩ hài lòng với những gì đang có, kinh tế ổn định, không phải lo lắng nhiều. Hiện ông là diễn viên của sân khấu Thế giới Trẻ với tiền lương cố định. Ngoài ra, ông đóng phim truyền hình, sitcom để vừa duy trì "lửa nghề" vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Ông cũng tích góp được tài sản gồm ba căn nhà ở TP HCM, hai miếng đất ở Long An (Tây Ninh). "Tôi không lệ thuộc hay làm phiền bất kỳ ai, nhất là khi về già, đối mặt với bệnh tật", nghệ sĩ cho biết.

Tiểu Bảo Quốc miêu tả cuộc sống hiện tại bằng hai từ "ung dung" và "tự tại". Khi không có lịch trình quay phim, ông về mảnh đất ở xã Long Hậu (Tây Ninh mới) hưởng thú vui miệt vườn. Nghệ sĩ mua hai chiếc ghe, một để làm như ngôi nhà trên sông nước, còn lại dùng đi ngắm sông, câu cá.

Điều trăn trở nhất của diễn viên là sức khỏe. Ông lo không được sống lâu bên con. Để chăm sóc bản thân, nghệ sĩ tích cực hoạt động thể thao, hạn chế thức khuya, bia rượu. Ông thăm khám định kỳ, dùng các bài thuốc dân gian như chanh mật ong, nghệ để tăng sức đề kháng. "Cuộc đời tôi không còn gì tiếc nuối, được sống và hết lòng với nghề, vui bên gia đình là hạnh phúc lớn nhất", Tiểu Bảo Quốc cho biết.

Tiểu Bảo Quốc trong tiểu phẩm "Gà trống, trống nhà" Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, Bảo Quốc trong vở "Gà trống, trống nhà". Video: YouTube blueoceanmusiconline

Nghệ sĩ tên thật là Đỗ Phước Hậu, 63 tuổi, quê TP HCM. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò nghệ sĩ cải lương, sau đó mới chuyển sang diễn kịch và tấu hài. Ban đầu, khán giả gọi ông là "Bảo Quốc em" vì thấy ông giống nghệ sĩ Bảo Quốc. Soạn giả Đào Việt Anh khi làm việc chung đã đặt luôn cho ông nghệ danh Tiểu Bảo Quốc. Nghệ sĩ nổi tiếng với lối diễn được khán giả nhận xét tự nhiên. Ông là gương mặt quen thuộc của chương trình Trong nhà ngoài phố thập niên 1990.

Hoàng Dung