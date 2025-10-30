Cuộc sống trong tù của Robinho

BrazilSiêu sao một thời Robinho phải lao động như những tù nhân khác, nhưng có thể chơi bóng vào Chủ Nhật.

Robinho hiện thụ án 9 năm tù giam tại nhà tù P2 Tremembe, bang Sao Paulo, Brazil. Hàng ngày, cựu sao của Real, Man City và AC Milan phải làm công việc được giao như những tù nhân khác. Chế độ ăn cũng không có gì khác biệt. Đến Chủ Nhật, khi không có việc, Robinho có thể chơi bóng cùng bạn tù.

Các chuyến thăm của gia đình diễn ra vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật. Vợ của cựu danh thủ thường đến thăm một mình, hoặc mang theo các con.

Robinho chia sẻ về cuộc sống tại nhà tù P2 Tremembe, Brazil, hôm 28/10. Ảnh: Globo

"Tôi chưa bao giờ được đối xử khác biệt so với những tù nhân khác", Robinho nói trong video do một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ tư pháp đăng tải hôm 28/10. "Người ta đồn tôi trở thành quản giáo nhà tù, hoặc gặp vấn đề về tâm lý. Nhưng tạ ơn Chúa, tôi chưa bao giờ phải dùng thuốc. Cuộc sống trong tù khó khăn, nhưng là điều bình thường. Tôi luôn bình tĩnh và làm những điều mà bất cứ tù nhân nào cũng có thể làm được".

P2 Tremembe được mệnh danh là nhà tù của những người nổi tiếng, giam giữ khoảng 430 tù nhân. Mỗi phòng rộng từ chín đến 15 m2, có thể giam tối đa sáu người. Chính trị gia Luiz Estevao, người nổi tiếng Antonio Marcos Pimenta das Neves, những kẻ sát nhân Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Roger Abdelmassih đều từng thi hành án tại nhà tù này.

Robinho bị kết án chín năm tù do hiếp dâm tập thể tại Italy vào năm 2013. Anh bắt đầu thi hành án từ tháng 3/2024.

Về cáo buộc, Robinho tự bào chữa: "Chúng tôi có một mối quan hệ hời hợt và chóng vánh. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn. Khi tôi thấy cô ấy muốn tiếp tục với những chàng trai khác, tôi đã về nhà. Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc đó. Nó diễn ra với sự đồng thuận. Tôi có thể phủ nhận, vì DNA của tôi không có ở đó. Nhưng tôi không phải là kẻ nói dối".

Robinho từng ghi 35 bàn cho Real, 16 bàn cho Man City và 32 bàn cho AC Milan, giành hai La Liga và một Serie A. Cựu tiền đạo 41 tuổi cũng chơi 100 trận, ghi 28 bàn cho tuyển Brazil, giành Copa America 2007, dự World Cup 2006 và 2010.

Thanh Quý (theo Marca)