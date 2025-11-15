Chủ nhật, 16/11/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ bảy, 15/11/2025, 05:00 (GMT+7)

Cuộc sống trong tập thể cũ nát nhưng không được sửa

Cuộc sống trong tập thể cũ nát nhưng không được sửa

Nghệ AnHàng trăm hộ dân phường Trường Vinh sống trong những căn nhà tuổi đời 45 năm, vá víu bằng những tấm bạt mà không thể xây sửa vì quy hoạch treo.

Lối ra vào các căn nhà chật hẹp, bờ tường bong tróc, rêu bám phủ. Do không có chỗ phơi đồ, người dân treo chi chít quần áo ở cổng để lấy ánh nắng.

Một số ngõ trong khu tập thể Cọc Sợi rộng hơn 2 m, ẩm thấp, rêu xanh bám đầy chân tường.

Hệ thống dây điện chằng chịt ở tầm thấp, gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhà cửa san sát, đường điện tạm bợ khiến nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Hiện 54 hộ được giao đất tái định cư tại chỗ đợt một đã xây nhà mới, một số gia đình bán lại đất rồi chuyển về quê sinh sống.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh, cho biết việc xử lý các khu tập thể xuống cấp gặp khó do Luật Đất đai 2024 không có quy định riêng cho loại hình này nên không có khung pháp lý để tham mưu thực hiện.

Trong khi chờ hướng giải quyết, phường Trường Vinh dự kiến cho phép các hộ dân sửa chữa nơi ở để đảm bảo an toàn.

Hiện trạng khu tập thể Cọc Sợi nhìn từ trên cao
 
 

Hiện trạng khu tập thể. Video: Đức Hùng

Đức Hùng

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự