Cuộc sống trong tập thể cũ nát nhưng không được sửa

Sau bão Bualoi cuối tháng 9, nhiều căn nhà bị tốc mái, hư hỏng bị để nguyên trạng, các gia đình chuyển đi thuê trọ vì lo ngại an toàn. Một số con ngõ có tường rệu rã, chờ sập.

Ông Tưởng Đăng Bằng, Khối trưởng khối 7 Bến Thủy, cho biết khu vực này đã được lập quy hoạch và cắm mốc từ 10 năm trước theo phương án tái định cư tại chỗ. Các hộ sẽ bốc thăm vị trí, nộp tiền sử dụng đất để xây nhà. Tuy nhiên, hai năm trước mới có 54 hộ đầu tiên được giải quyết theo phương án chỉnh trang đô thị. Một năm sau, thêm 65 hộ được bốc thăm đất tái định cư, chưa được giao đất.

"Giá đất tăng từng ngày, càng để lâu dân càng khó khăn", ông Bằng nói.