Cuộc sống trong sương mù, rét 5 độ C

Miền Bắc bước vào ngày thứ sáu của đợt rét hại, nhiệt độ trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống.

Lúc 10h sáng 27/1, tại trung tâm xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, nơi cao 1.080 m so với mực nước biển, nhiệt độ khoảng 9 độ C. Ba tiếng trước trời rét 5 độ C, độ ẩm 90%. Mưa nặng hạt, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế, cách nhau khoảng 2 m không nhìn rõ mặt người.

Quản Bạ có độ cao trung bình 1.000-1.600 m, nhiều khu vực sương mù dày đặc gây khó khăn đi lại, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Người dân cho biết năm nay rét muộn, tháng 12 trời mới sương mù dày. Trời mù kéo dài liên tục 3-4 tháng, hiếm hoi có ngày nắng trong mùa đông.