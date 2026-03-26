Cuộc sống trong ngôi nhà có mặt tiền 63 cm

PeruNgôi nhà hai tầng quận Aucallama, tỉnh Huaral có mặt tiền chỉ 63 cm, trang bị đầy đủ tiện nghi và đang chờ xét duyệt kỷ lục Guinness "mỏng nhất thế giới".

Nằm đối diện quảng trường chính của quận Aucallama, ngôi nhà sặc sỡ này đang thu hút hàng nghìn khách tham quan mỗi ngày.

Người thiết kế đồng thời là chủ nhân ngôi nhà, ông Fabio Moreno, khẳng định đây là một không gian sống thực thụ. Thoạt nhìn, mặt tiền như một khe hẹp giữa hai vách tường, nhưng thiết kế "nở hậu" giúp ngôi nhà mở rộng dần khi đi sâu vào trong, đạt 130 cm tại điểm rộng nhất.

Để tối ưu hóa diện tích, Moreno phát triển ngôi nhà theo chiều dọc với hai tầng. Công trình bao gồm đầy đủ nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ, khu vực làm việc, phòng tắm, không gian giặt giũ và hai lối cầu thang.

Ngôi nhà mặt tiền 63 cm của gia đình ông Moreno, ở tỉnh Huaral, miền Bắc Peru. Ảnh: Viory

Chủ nhân ngôi nhà cho biết bí quyết để sống thoải mái ở đây là sự khéo léo, tính tổ chức và lòng kiên nhẫn. Mọi vật dụng đều được tính toán tới từng mm. Tại tầng hai, chiếc giường ngủ ban ngày được gập ép sát tường như một vách ngăn, khi cần sẽ kéo xuống thành đệm. Lối lên xuống là những bậc thang gỗ dựng đứng, đòi hỏi cẩn trọng trong từng bước chân.

Không gian bếp được bố trí dọc theo phần không gian "nở hậu" với bồn rửa nhỏ, tủ đồ khô và hệ kệ chứa nồi cơm điện, lò vi sóng, bếp điện cùng bát đĩa. Kế đó là phòng ăn dành cho 4 người. Phòng khách trang bị sofa dài sát tường và tivi treo cao.

Tuy nhiên, kích thước khiêm tốn khiến việc đi lại trở thành thử thách. Vì bề ngang hẹp, các thành viên thường phải lách mình khi di chuyển qua hành lang.

Theo ông Moreno, công trình không chỉ bắt kịp xu hướng nhà ở siêu nhỏ (tiny house) đang thịnh hành, mà còn mang thông điệp "hạnh phúc không được đo đếm bằng diện tích hay sự bề thế, mà nằm ở cách con người hài lòng và tận dụng tối đa không gian mình có".

Hiện tại, chủ nhà đã nộp hồ sơ lên Tổ chức Kỷ lục Guinness. Để được vinh danh, ngôi nhà ở Peru phải đánh bại kỷ lục hiện tại là Keret House ở thủ đô Warsaw (Ba Lan).

Keret House do kiến trúc sư Jakub Szczesny thiết kế, có điểm hẹp nhất 92 cm và rộng nhất 152 cm. Tuy nhiên, do không đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng nhà ở của địa phương, Keret House trên giấy tờ chỉ được đăng ký là "tác phẩm nghệ thuật sắp đặt", dù vẫn có người sinh sống. Thông tin này mang lại lợi thế lớn cho ngôi nhà 63 cm của ông Moreno trên chặng đua giành kỷ lục thế giới.

Cuộc sống đủ đầy trong ngôi nhà 63 cm

Nhiên (Theo Viory)