Cuộc sống trong khu tập thể cũ nát ở Vinh

Khu tập thể Công ty Dệt may Hà Nội (tập thể Cọc Sợi), thuộc khối 7 Bến Thủy, phường Trường Vinh, trước đây thuộc TP Vinh, tỉnh Nghệ An, được xây dựng từ năm 1980. Đến năm 1992, các căn nhà được bán hóa giá cho các hộ dân, là cán bộ, công nhân viên của nhà máy.
Lối ra vào của các căn nhà chật hẹp, bờ tường bong tróc, rêu bám phủ. Do không có vị trí để phơi đồ, người dân treo chi chít quần áo ở cổng để lấy ánh nắng.
Một số ngõ trong khu tập thể Cọc Sợi chỉ rộng hơn 2 m, ôtô không thể vào.
Hệ thống dây điện ở khu tập thể mắc chằng chịt ở tầm thấp, gây nguy hiểm cho người đi đường.
"Nhà cửa san sát, đường điện tạm bợ khiến nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhất là vào những ngày nắng nóng kéo dài", ông Lê Văn Đường nói.
Hiện 54 hộ được giao đất tái định cư tại chỗ trong đợt một đã xây nhà mới, một số gia đình bán lại đất rồi chuyển về quê sinh sống.
Ông Nguyễn Sơn Tùng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh, cho biết việc xử lý các khu tập thể xuống cấp gặp khó do Luật Đất đai 2024 không có quy định riêng cho loại hình này nên không có khung pháp lý để tham mưu thực hiện. "Chúng tôi đang phải nghiên cứu để vận dụng, đưa ra phương án cho từng khu để trình lên tỉnh Nghệ An xử lý", ông Tùng nói.
Trong khi chờ cấp trên đưa ra hướng giải quyết thấu đáo, phường Trường Vinh dự tính thời gian tới sẽ xem xét cho phép các hộ dân ở các khu tập thể cũ sửa chữa tạm nơi ở để đảm bảo an toàn.
