Cuộc sống trong khu tập thể cũ nát ở Vinh

Tại các căn hộ, khu vệ sinh và gian bếp thường sát nhau. Nhiều hộ phải đưa bếp gas ra gần cổng cho thoáng. Nhà xuống cấp, nứt tường, thấm dột nhưng người dân chỉ có thể chắp vá vì công trình nằm trong quy hoạch, không được sửa chữa.

Do không có điều kiện mua đất, nhiều người con lập gia đình vẫn sống chung với bố mẹ, tự dựng gác lửng để có chỗ sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Vượng, 62 tuổi, cho biết phải bỏ bớt đồ đạc để kê giường. Chồng mất sớm, bà nuôi hai con trai, nay họ đã lập gia đình nhưng vẫn chưa thể ra riêng. Trong nhà hiện có bà, hai con dâu và ba cháu nội. Mưa thì lo mái sập, nắng thì nóng bức, ai đi học, đi làm về cũng muốn bước ra ngoài cho đỡ ngột ngạt.

Bà Vượng nói gia đình nhiều lần rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” vì thiếu không gian riêng. Đêm tân hôn, con trai cũng không có phòng riêng. Có lần bà nhường giường, trải chiếu nằm dưới nền nhưng các con không nỡ khiến cả nhà lúng túng. “Sống lâu rồi cũng quen, chỉ lo mưa bão không an toàn mà cũng chẳng biết đi đâu”, bà nói.