Cuộc sống trong các băng đảng mafia của đặc vụ chìm FBI

MỹĐặc vụ Joaquin Garcia từng thâm nhập vào gia tộc mafia Italy và băng đảng ma túy Mexico bằng nhiều thân phận giả, giúp FBI triệt phá các hang ổ tội phạm.

Trong 26 năm làm việc tại FBI, Joaquin Garcia đã dành 24 năm hoạt động bí mật, thực hiện hơn 100 cuộc điều tra ngầm - nhiều hơn bất kỳ đặc vụ nào trong lịch sử FBI.

Các cuộc điều tra của ông bao trùm từ mafia Italy, băng đảng ma túy Mexico và Colombia, các nhóm tội phạm có tổ chức ở Nga và châu Á đến các đường dây tham nhũng trong lực lượng cảnh sát, âm mưu hối lộ bồi thẩm đoàn, những vụ giết người thuê và các hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn.

Joaquin Garcia nhậm chức đặc vụ FBI vào năm 1980. Ảnh: Business Insider

Từ năm 2002 đến 2005, Garcia thâm nhập gia tộc tội phạm Gambino với biệt danh "Jack Falcone". Garcia giải thích 5 gia tộc mafia Italy ở New York - Gambino, Genovese, Lucchese, Colombo và Bonanno - tuân theo một hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt: ông trùm, phó tướng, cố vấn, đội trưởng, lính, người cộng tác.

Garcia trở thành tài xế kiêm tâm phúc của Greg DePalma, đội trưởng băng đảng Gambino. Vai trò này đòi hỏi sự hòa nhập hoàn toàn vào văn hóa của băng đảng.

Để làm được như vậy, Garcia tạo thân thế giả là người Sicily, tham gia khóa đào tạo về thế giới ngầm của FBI, học cách phát âm đúng các món ăn Italy và thực hành ở khu dân cư tập trung nhiều người gốc Italy. Ông được dạy rằng không được mang ví vì những tên tội phạm thường cầm theo các cọc tiền buộc bằng dây chun dùng để bó rau trong cửa hàng tạp hóa. Một bài học quý giá khác là những tên tội phạm rất thích được khen ngợi. Garcia thích nhất câu "Anh mua bộ đồ đẹp này ở đâu vậy? Trông như đại gia ấy".

Garcia thậm chí còn đến nghĩa trang và xác định một cặp vợ chồng họ Falcone đã khuất để nhận làm "bố mẹ" nếu ai đó yêu cầu đến thăm mộ họ.

Đôi khi, Garcia phải đảm nhiệm nhiều vai trò bí mật cùng lúc. Ông sở hữu nhiều thẻ căn cước và tận dụng khả năng nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italy trôi chảy để duy trì vỏ bọc. Tuy nhiên, ông phải cẩn thận để không nhầm lẫn khi điện thoại reo.

Khi cải trang thành "Jack Falcone" và làm việc với chi nhánh của băng đảng Gambino ở New York, Garcia khoe khoang tiền mặt, đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương, tivi màn hình phẳng và các tài sản được cho là đồ ăn cắp (thực chất là tang vật bị thu giữ trong các vụ án khác của FBI). Điều này giúp ông nổi tiếng hơn trong các thành viên gia tộc mafia. Garcia dùng tiền đó để chi trả cho những bữa tối đắt tiền nhằm xây dựng mối quan hệ với các mục tiêu trong thế giới ngầm.

Bằng cách cung cấp tài sản ăn cắp cho DePalma bán lấy tiền mặt, Garcia đã thuyết phục tên này tin rằng "Jack Falcone" là gã trộm trang sức và buôn bán đồ ăn cắp lành nghề đến từ Miami. Trong suốt hai năm tiếp theo khi thường xuyên lui tới nhà DePalma, Garcia đeo máy ghi âm bí mật. Trong khi đó, FBI đặt máy nghe lén tại những nơi DePalma thường lui tới. Garcia cũng tặng DePalma một chiếc điện thoại di động, sau đó được tên mafia lắm mồm này vô tư sử dụng mà không hề biết rằng FBI đang nghe lén.

Chiến dịch này đã thu được 5.000 giờ ghi âm các cuộc hội thoại được sử dụng để buộc tội DePalma và các thành viên khác của băng Gambino. Sau 28 tháng bí mật điều tra, bằng chứng mà Garcia cung cấp cho FBI đã dẫn đến việc bắt giữ 32 thành viên và cộng sự của Gambino, bao gồm DePalma, trùm gia tộc Arnold "Zeke" Squitieri và phó tướng Anthony "The Genius" Megale.

Joaquin Garcia cao 1,93 m, đã tăng khoảng 36 kg trong hai năm hoạt động trong gia tộc Gambino. Ảnh: Mobmuseum

Công việc của Garcia trong băng đảng ma túy lại khác. Các cuộc điều tra băng đảng của ông tập trung vào buôn bán ma túy và giao dịch ma túy quy mô lớn, trong đó ông thường đóng vai trò là người nhập khẩu hoặc người buôn bán. Garcia lấy lòng tin nhờ năng lực chứ không phải từ xuất thân.

Các giao dịch ma túy đôi khi diễn biến khó lường. Garcia kể có 9 người đàn ông bất ngờ xuất hiện trong một vụ mua bán cocaine. Ông đã bước vào quán ăn gần đó và gọi điện cho lực lượng FBI, cuối cùng ngăn chặn được vụ giao dịch và bắt giữ các nghi phạm.

Theo Garcia, mafia kiểm soát rất nghiêm ngặt. Họ cần biết ông đang ở đâu mọi lúc. Ví dụ, nếu ông lỡ một cuộc gọi, họ muốn biết lý do. "Bạn phải đảm bảo mọi thứ không có sai sót, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là bạn có thể bị nhét trong cốp xe rồi", Garcia nói.

Trong tất tổ chức tội phạm từng thâm nhập, Garcia e ngại các băng đảng ma túy Mexico (gọi là cartel) hơn cả, bởi mức độ tàn bạo của chúng. Dù giới mafia cũng không thiếu bạo lực, nhưng không thể so sánh với những gì ông chứng kiến từ các băng đảng Mexico.

Garcia kể từng chứng kiến các cartel chặt đầu rồi cắm lên cọc, treo cổ trên cầu. "Chúng sẽ nhắm vào cả gia đình bạn", ông nói.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của các cartel là buôn bán cocaine và heroin thông qua mạng lưới phân phối quốc tế, tạo ra doanh thu vượt xa các hoạt động tội phạm truyền thống của mafia. "Tội phạm ma túy đáng sợ hơn", Garcia nhận xét và nói thêm rằng khi còn làm việc cho FBI, ông phải lo lắng về các cartel hơn là về mafia.

Joaquin Garcia chia sẻ về những năm tháng làm đặc vụ chìm trên Business Insider hồi đầu tháng 3.

Garcia dự định gắn bó với FBI trong 30 năm, nhưng sau 26 năm, ông nói rằng thế là đủ. Garcia nghỉ hưu năm 2006 ở tuổi 54.

Hơn nữa, con gái Garcia lúc đó mới 6 tuổi, ông muốn được ở bên con. Garcia lái xe đưa con đi khắp nơi và tận hưởng thời gian ở nhà - những điều ông không thể làm trọn vẹn khi sống dưới vỏ bọc.

Sau khi rời Cục Điều tra Liên bang, Garcia trở lại một thời gian ngắn để làm việc trong vụ án tham nhũng của cảnh sát Boston nhưng từ chối tiếp tục nhận nhiệm vụ bí mật, nhường chỗ cho các đặc vụ trẻ hơn.

Sau đó, Garcia là đồng tác giả cuốn hồi ký Making Jack Falcone: An Undercover FBI Agent Takes Down a Mafia Family - sách bán chạy nhất của New York Times.

Năm 2024, Garcia nhận được Giải thưởng Cống hiến Xuất sắc của Hiệp hội Đặc vụ FBI. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, ông cho biết vẫn mang theo súng để tự vệ.

Tuệ Anh (theo Business Insider, Mobmuseum)