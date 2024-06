Cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên qua ảnh

Các tác phẩm nằm trong sách ảnh mới phát hành của Tariq Zaidi - North Korea: The People’s Paradise (Triều Tiên: Thiên đường của nhân dân), gồm hơn 105 bức ảnh màu, in khổ 19 x 27cm. Sách do nhà xuất bản Kehrer Verlag (Đức) - chuyên về ấn phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật - ấn hành.

Bìa sách là hình khách sạn Kumgangsan nổi tiếng một thời - nơi từng diễn ra cuộc đoàn tụ của nhiều gia đình ở Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo The Independent, Tariq Zaidi là nhiếp ảnh gia tự do, hiện sinh sống ở Anh, từng nhận nhiều giải thưởng quốc tế lớn. Anh đã đi qua hơn 100 quốc gia và chụp ảnh nhiều chủ đề. Anh tập trung ghi lại các vấn đề xã hội như sự bất bình đẳng, quyền phụ nữ và trẻ em. Một trong những bộ ảnh nổi tiếng của Tariq Zaidi là miêu tả cuộc sống của người dân El Salvador khi các băng đảng ở đây hoành hành.