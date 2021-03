'Cuộc sống thiên đường' của những cô bò tại Mộc Châu

Để tạo ra nguồn sữa chất lượng, ngoài việc đảm bảo dinh dưỡng, đàn bò còn cần được quan tâm và chăm sóc đến môi trường sống, nơi sinh hoạt..., làm sao để chúng thấy thoải mái nhất. Tại Mộc Châu (tỉnh Sơn La), nhờ được sống trong môi trường gần gũi với thiên nhiên, được chăm sóc cẩn thận, đàn bò sữa luôn tạo ra dòng sữa tươi mát lành.

Cuộc sống hạnh phúc của đàn bò tại Mộc Châu

Những cô bò sữa tự do dạo chơi trên thảo nguyên đã trở thành hình ảnh đặc trưng của Mộc Châu, nơi có độ cao trung bình 1.050 mét so với mực nước biển. Quanh năm, đàn bò ở đây được tận hưởng không khí trong lành mát mẻ với độ ẩm trung bình 85%, nhiệt độ luôn trong khoảng 18 - 20 độ C, đặc trưng của khí hậu cận ôn đới mát mẻ. Không chỉ tung tăng dạo chơi trên những cánh đồng cỏ xanh rì, những cô bò tại Mộc Châu còn được phục vụ chế độ dinh dưỡng vàng với những món ăn chất lượng cao như cỏ tươi giàu dinh dưỡng, cỏ khô Alfafa Mỹ, thức ăn tổng hợp và nước uống tinh khiết từ đầu nguồn. Trong đó, những loại cỏ tươi như cỏ Mombasa, cỏ voi, cỏ Signal, cỏ yến mạch dùng làm thức ăn thô xanh cho bò được người nông dân trồng từ hạt giống chất lượng cao, không biến đổi gen, không phun thuốc trừ sâu.

Điều kiện tự nhiên đặc thù tạo nên môi trường sống lý tưởng cho đàn bò tại thảo nguyên Mộc Châu. Ảnh: Mộc Châu Milk.

Đàn bò Mộc Châu được chăm sóc kỹ lưỡng bởi những người nông dân lành nghề. Những người nông dân ở đây coi đàn bò sữa như thành viên trong gia đình và tin rằng một khi đàn bò hạnh phúc sẽ cho dòng sữa mát lành, chất lượng.

Tại Mộc Châu, đàn bò được nuôi ở mô hình nông hộ quy mô nhỏ. Mỗi nông hộ chỉ nuôi từ 50 đến 200 con nhằm đảm bảo đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật và quản lý chất lượng sữa. Quy mô nhỏ nên người nông dân có thể quan tâm tới tình trạng sức khỏe và thói quen của từng cô bò. Đây cũng chính là hướng phát triển chăn nuôi bò sữa mà các nước phát triển như Australia, Mỹ, Nhật Bản... đang áp dụng.

Hơn 62 năm qua, hàng nghìn hộ nông dân Mộc Châu đã phát triển chăn nuôi bò sữa trở thành nghề truyền thống trên thảo nguyên. Họ không ngừng học hỏi và áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để đảm bảo mang đến cuộc sống thoải mái nhất cho đàn bò.

Mộc Châu Milk đưa dòng sữa mát lành đến với gia đình Việt

Hiểu được tâm huyết của người nông dân Mộc Châu đặt vào đàn bò, chăm chút cho dòng sữa, Mộc Châu Milk đã đồng hành cùng gần 600 nông hộ, hỗ trợ họ trong mọi khâu để có thể mang những sản phẩm mát lành, chất lượng cao đến với người tiêu dùng.

Để đảm bảo nguồn sữa nguyên liệu giữ trọn sự tươi ngon 100% tự nhiên từ những cô bò hạnh phúc nơi "thiên đường bò sữa", Mộc Châu Milk đã đặt nhiều điểm thu mua sữa tươi cách các nông hộ không quá 2 km. Đều đặn hai lần mỗi ngày, sữa tươi được lấy từ các trang trại nông dân sẽ được vận chuyển đến điểm trạm thu sữa và bảo quản lạnh cho tới khi chuyển đến nhà máy.

Các sản phẩm của Mộc Châu Milk được sản xuất trên dây chuyền tự động theo tiêu chuẩn châu Âu của Tetra Pak (Thụy Điển). Ảnh: Mộc Châu Milk.

Tại nhà máy, nguồn nguyên liệu sữa tươi được đưa vào dây chuyền sản xuất tự động theo tiêu chuẩn châu Âu của Tetra Pak (Thụy Điển), đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (ATVSTP) như tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ATVSTP ISO 22000, hệ thống quản lý môi trường 14001-2015. Nhờ đó, các sản phẩm Mộc Châu Milk giữ trọn vẹn hương vị thơm ngon, thuần khiết của sữa tươi nguyên chất.

"Với 100% sữa tươi tự nhiên mát lành từ những cô bò sữa hạnh phúc trên thiên đường bò sữa, Mộc Châu Milk tự hào mang những sản phẩm 100% giàu dinh dưỡng, mát lành thơm ngon, là món quà sức khỏe quý giá gửi trao tới các gia đình Việt", đại diện Mộc Châu Milk chia sẻ.

Diệp Chi