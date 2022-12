Cuộc sống tạm bợ trong lăng vua triều Nguyễn

An Lăng (góc phải) nằm trên đường Duy Tân ở phường An Cựu, TP Huế, là nơi an táng vua Dục Đức và hai vua Thành Thái, Duy Tân. Quần thể rộng gần 6 ha, ngoài lăng vua và hoàng hậu còn có 42 mộ xây của ông hoàng bà chúa cùng 121 mộ đất của con cháu vua Nguyễn.

Sau năm 1975, chính quyền Bình Trị Thiên cũ đã cấp nhà tập thể trong khuôn viên An Lăng cho cán bộ Ty Công nghiệp, Sở Giáo dục tỉnh sinh sống. Hơn 40 năm qua, 31 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu là cán bộ về hưu của tỉnh Bình Trị Thiên cũ vẫn sống tạm bợ trong khuôn viên lăng.

Nhìn từ trên cao, trong khuôn viên An Lăng là những nhà lợp mái tôn cùng nhà xưởng cũ bỏ hoang. Kể từ khi quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1993, do không thể sửa chữa nhà cửa, người dân mong muốn được di dời, trả đất lại cho di tích.