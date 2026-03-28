Cuộc sống siêu mẫu giàu nhất thế giới Gisele Bündchen

Siêu mẫu giàu nhất thế giới Gisele Bündchen tận hưởng tình yêu bên chồng mới, chăm sóc ba con trong căn biệt thự triệu USD.

Giữa tháng 3, Gisele Bündchen đến dự sự kiện của hãng mỹ phẩm Garnier tại Miami. Trong bộ đầm màu bạc ôm sát, người đẹp gây ấn tượng với vóc dáng gọn gàng, săn chắc dù ba lần sinh nở. Cô tô điểm bằng đôi bông tai kim cương, tay đeo nhẫn cưới, đánh dấu cuộc cuộc hôn nhân với võ sĩ, huấn luyện viên jiu-jitsu Joaquim Valente hồi tháng 12/2025.

Siêu mẫu Brazil nói với Times of India rằng đang có cuộc sống như ý ở tuổi 46. Theo Vogue, từ 2001 đến nay, Gisele Bündchen vẫn duy trì vị thế là siêu mẫu hàng đầu thế giới với khối tài sản 400 triệu USD. Hiện tại thay vì chạy show ồ ạt, Bündchen chọn lọc các dự án, hoạt động phù hợp với lối sống và giá trị của bản thân, ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Cô làm đại sứ thương hiệu toàn cầu cho một số nhãn hàng, thỉnh thoảng nhận lời chụp hình, tham gia các chiến dịch quảng cáo.

Gisele Bündchen diện phong cách quyến rũ ở sự kiện tại Miami tháng 3. Ảnh: Instagram Gisele Bundchen

Ngoài làm mẫu, cô thành công khi phát hành cuốn sách Nourish. Ấn phẩm viết từ trải nghiệm bản thân, cung cấp 100 công thức nấu ăn lành mạnh và hướng dẫn cách sống chánh niệm.

Bündchen còn nổi tiếng với các hoạt động vì môi trường. Cuối năm 2025, cô trở thành người Brazil đầu tiên gia nhập Hội đồng Giải thưởng Earthshot do Hoàng tử William sáng lập. Thông qua Quỹ Luz, cô cũng đầu tư mạnh mẽ vào việc bảo vệ hệ sinh thái tại quê nhà, trực tiếp tham gia chọn các giải pháp sáng tạo để bảo vệ khí hậu toàn cầu.

Để đảm bảo tự do tài chính, Bündchen đầu tư bất động sản. Cuối năm ngoái, cô hoàn tất thương vụ mua khu đất giá 14,5 triệu USD tại thị trấn Surfside, ngay sát lô đất cũ, tạo thành một khu phức hợp gia đình rộng lớn với sự riêng tư tuyệt đối. Hiện tại, cô sở hữu ít nhất bốn bất động sản tại Miami và một trang trại thanh bình ở Fort Lauderdale, bang Florida, tổng giá trị lên đến 36 triệu USD.

Gisele Bündchen tập luyện giữ dáng Gisele Bündchen tập luyện giữ dáng. Video: Instagram Gisele Bündchen

Một năm qua, cô tập trung chăm sóc con thứ ba, và là con đầu lòng của cô với Joaquim Valente trong biệt thự ở Florida. Theo People, tên đệm của cậu bé là River theo truyền thống gia đình siêu mẫu, tên chính thức vẫn được giữ kín. Cô còn dành thời gian chăm sóc hai con của cô và chồng cũ Tom Brady - Benjamin Rein (17 tuổi) và Vivian Lake (14 tuổi).

Đối với Bündchen, món quà lớn nhất là được thức dậy mỗi sáng, nấu ăn và đưa các con đến trường. Cô áp dụng lối sống lành mạnh cho các con từ nhỏ, dạy lũ trẻ về cách sử dụng thảo mộc và thực phẩm tự nhiên. Thỉnh thoảng, cô biến tấu các món ăn như pizza chay hay bánh muffin cà rốt để con hào hứng với việc ăn uống lành mạnh.

Siêu mẫu thiết lập một cuộc sống tập trung mạnh mẽ vào sức khỏe và hoạt động thể chất. Cả nhà thường xuyên dùng bữa cùng nhau, tắm nắng, chèo ván đứng trên bãi biển, cưỡi ngựa nơi đồng cỏ.

Gisele Bündchen thích chăm sóc con và làm vườn. Ảnh: Instagram Gisele Bündchen

Theo Vogue, Gisele Bündchen có những thú vui giản dị. Cô tự gọi mình là "con cua nhỏ" thích thu mình trong chiếc vỏ an toàn là ngôi nhà của mình. Siêu mẫu tìm thấy sự thư thái khi chăm sóc vườn tược, tận hưởng không gian tĩnh lặng trong trang trại.

Bündchen thường thức dậy lúc 5h để thiền, thực hiện động tác yoga chào mặt trời. Để duy trì cân nặng và sức khỏe, cô tuân thủ quy tắc ăn uống 80/20: 80% protein sạch và rau củ giàu dinh dưỡng, 20% còn lại dành cho các món ăn linh hoạt theo sở thích. Cô không dùng caffein, đường và hạn chế tối đa rượu. Bündchen tin rằng thói quen này tạo nên sự khác biệt hoàn toàn, củng cố năng lượng cho cả ngày.

Trong phỏng vấn với Harper's Bazaar, người đẹp cho biết cuộc sống hiện tại của cô không còn những bữa tiệc xa hoa hay áp lực ánh đèn sân khấu, thay vào đó là nhịp điệu chậm rãi, lòng biết ơn. Với Gisele Bündchen, việc được sống đúng với bản thân là sự tự do.

Sao Mai