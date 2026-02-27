Cuộc sống sẽ đầy đủ hơn khi có em

Mong em có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, có định hướng về việc xây dựng gia đình, biết chăm sóc bản thân và gia đình.

Lại một năm nữa trôi qua, đầu xuân năm mới chúc độc giả cùng báo vạn sự như ý, vạn điều bình an, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc đong đầy. Anh 35 tuổi, cao 1m72, sinh sống và làm việc ổn định tại Hưng Yên, ngoại hình ưa nhìn. Trải qua những năm tháng không dễ dàng, nếm đủ những vui buồn của cuộc sống. Ở thời điểm này, anh không còn tìm kiếm điều gì quá lớn lao, chỉ mong một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng và giản dị. Có một người bên cạnh để cùng đi qua những ngày bình thường nhất, vậy là đủ.

Anh không có yêu cầu gì lớn về ngoại hình của em, chỉ cần bình thường là đủ. Tuy nhiên mong em là người phụ nữ có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, có định hướng về việc xây dựng gia đình, biết chăm sóc bản thân và gia đình. Thật tuyệt nếu em có công việc bình thường, thích thể dục, cuối tuần chúng ta có thể đi chơi cùng nhau. Đặc biệt nếu em cũng có quá khứ buồn như anh thì mong muốn em không bị ràng buộc về con cái. Công việc và kinh tế anh có thể trang trải được sinh hoạt gia đình, chỉ mong tìm được người phù hợp và biết cảm thông. Chúc mọi người một ngày tốt lành và hạnh phúc bên gia đình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ