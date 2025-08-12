Cuộc sống qua ống kính Châu Nhuận Phát

Theo Mingpao, hơn 10 tác phẩm của diễn viên đang được triển lãm tại Thư viện trung tâm Hong Kong, chương trình diễn ra đến hết ngày 15/8. Châu Nhuận Phát chụp hình từ thập niên 1980, nhiếp ảnh là một phần cuộc sống của ông.

Tài tử năm nay 70 tuổi, giảm đóng phim, dành thời gian cho rèn luyện thể thao, các sở thích chụp hình, lặn biển. Ông còn nghiên cứu bấm huyệt chân, chữa bệnh bằng massage, học cách sơ cứu khi gặp tai nạn trong quá trình vận động.