Cuộc sống ở Venezuela một tuần sau vụ đột kích của Mỹ

Một gia đình người Venezuela đi chơi tại khu phố đi bộ ở Caracas ngày 10/1, một tuần sau khi đặc nhiệm Mỹ đột kích, bắt Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân rạng sáng 3/1.

Sau cú sốc ban đầu, nhịp sống bình thường dần trở lại tại quốc gia Nam Mỹ, trong lúc chính quyền Venezuela đang đàm phán để khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ nhằm giải quyết những hệ quả từ vụ đột kích.