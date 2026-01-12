Cuộc sống ở Venezuela một tuần sau vụ đột kích của Mỹ

Một gia đình người Venezuela đi chơi tại khu phố đi bộ ở Caracas ngày 10/1, một tuần sau khi đặc nhiệm Mỹ đột kích, bắt Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân rạng sáng 3/1.
Sau cú sốc ban đầu, nhịp sống bình thường dần trở lại tại quốc gia Nam Mỹ, trong lúc chính quyền Venezuela đang đàm phán để khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ nhằm giải quyết những hệ quả từ vụ đột kích.
Bình minh tại Caracas ngày 10/1. Sau khi ông Maduro bị bắt, Phó tổng thống Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời, nhưng lực lượng an ninh và dân quân Venezuela vẫn nằm dưới sự kiểm soát của những người có đường lối cứng rắn.
Caracas vẫn lên án mạnh mẽ chiến dịch đột kích của Mỹ, gọi đây là hành động "nghiêm trọng, bất hợp pháp và không có tính chính danh", khiến hơn 100 dân thường và binh sĩ thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/1 cho hay Washington đang hợp tác tốt với Tổng thống lâm thời Rodriguez và ông sẵn sàng gặp bà vào tuần này.
Trong ảnh là trẻ em chơi bóng chày ở khu phố Enero số 23 tại Caracas. Marieta Ochoa, 47 tuổi, giáo viên, cho hay không hiểu ông Trump và bà Delcy sẽ thảo luận những gì với nhau, nhưng "tôi hy vọng sẽ cải thiện nền kinh tế".
"Hy vọng lương sẽ tăng lên. Tình hình lạm phát hiện nay thật không chịu nổi", bà nói.
Người dân di chuyển bằng xe buýt tại Caracas.
Nghị sĩ Nicolas Maduro Guerra, con trai Tổng thống Maduro, phát biểu tại buổi mít tinh kêu gọi trả tự do cho cha mình tại thủ đô Caracas ngày 11/1. Vợ chồng ông Nicolas Maduro đang bị giam tại nhà tù New York và bị truy tố với nhiều cáo buộc, trong đó có tội danh buôn bán ma túy.
Người ủng hộ ông Maduro tổ chức tuần hành mỗi ngày, kêu gọi trả tự do cho vợ chồng lãnh đạo Venezuela.
"Chúng ta sẽ không trao cho Trump dù chỉ một giọt dầu, sau tất cả những gì ông ta đã làm", bà Josefina Castro, 70 tuổi, nói. "Nhiều anh em của chúng ta đã ngã xuống trong cuộc đột kích ấy, thật đau lòng".
Dòng chữ kêu gọi trả tự do cho ông Maduro được vẽ trên bức tường cạnh đường phố Caracas.
Lực lượng an ninh tuần tra bằng xe máy gần El Helicoide, trụ sở tình báo của Venezuela kiêm trại giam tại Caracas. Một lượng lớn tù nhân bị giam ở đây đang được chính quyền Venezuela trả tự do nhằm giảm căng thẳng với Mỹ.
Công nhân xây dựng đang sửa chữa lại tòa nhà bị hư hại do đòn tập kích của Mỹ tại La Guiara, thành phố cảng đóng vai trò là cửa ngõ vào Caracas.
Marlen Quintero đứng ngoài nhà, gần một trạm điện bị hư hỏng trong chiến dịch tấn công của Mỹ vào Caracas.
Tàu chở dầu thô Ionic Anax cập cảng tại Maracaibo Lake ở Maracaibo, Venezuela, khu vực khai thác dầu khí trọng điểm của Venezuela.
Hồng Hạnh (Ảnh: AP, AFP)